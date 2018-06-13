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Каньє Вест показав колекцію кросівок на голих моделях: фото 18+

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Колекція Adidas Yeezy 500 Supermoon Yellow
Колекція Adidas Yeezy 500 Supermoon Yellow / Фото з Іnstagram

Провокативний репер та дизайнер Каньє Вест показав кілька знімків нових кросівок для колекції Adidas Yeezy 500 Supermoon Yellow. Кампанія вийшла дуже провокативною і представлена лише у соцмережах.

Для залучення більшої уваги Каньє запросив для зйомок чимало впливових знаменитостей мережі та фотографа Елі Расселла Ліннетца, який зобразив моделей оголеними.

У фотосесій також взяла участь зірка порнофільмів Лела Стар, яка вражає схожість з дружиною Веста Кім Кардашян. 

Лела Стар (ліворуч) 

 

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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