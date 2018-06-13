Каньє Вест показав колекцію кросівок на голих моделях: фото 18+
Провокативний репер та дизайнер Каньє Вест показав кілька знімків нових кросівок для колекції Adidas Yeezy 500 Supermoon Yellow. Кампанія вийшла дуже провокативною і представлена лише у соцмережах.
Для залучення більшої уваги Каньє запросив для зйомок чимало впливових знаменитостей мережі та фотографа Елі Расселла Ліннетца, який зобразив моделей оголеними.
У фотосесій також взяла участь зірка порнофільмів Лела Стар, яка вражає схожість з дружиною Веста Кім Кардашян.
Лела Стар (ліворуч)
Джерело: 24 Канал
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