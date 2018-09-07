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Каньє Вест представив курйозний кліп на першій премії Pornhub Awards

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Каньє Вест і Lil Pump – I Love It
Каньє Вест і Lil Pump – I Love It / Скріншот з відео

Американський репер Каньє Вест не лише випускає незвичні модні новинки від власного бренду Yeezy, а й стає арт-директором премії Pornhub Awards і випускає дивакуваті кліпи.

Відеокліп під назвою I Love It Каньє Вест записав спільно з репером Lil Pump. У ньому виконавці одягнули раніше анонсовані over-size капці та гігантські костюми квадратної форми марки Yeezy. У ролику знялася також комедійна актриса Адель Гівенс, а над відео працював режисер Спайк Джонз.

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Що цікаво, незвичний ролик вперше був представлений на премії Pornhub Awards 7 вересня, яка вперше нагороджувала представників порноресурсу. Каньє став арт-директором події і відповідав за зовнішній вигляд ведучих церемонії.

Каньє Вест і Lil Pump – I Love It: дивіться відео онлайн

 

Курйозний відеоролик вже переглянуло більше 3-х мільйонів YouTube користувачів.

Теги: LifeStyle Музика Мода
Джерело: 24 Канал
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