Каньє Вест продемонстрував новий дивакуватий тренд

Американський репер Каньє Вест, який має власну марку одягу Yeezy, показав у своєму профілі Twitter over-size капці. Модна новинка дуже насмішила інтернет-користувачів.

Лише нещодавно Каньє Вест став зіркою соцмереж, коли вийшов на світський захід в класичному костюмі та капцях з шкарпетками, як вже зараз він не побоявся похизуватись незвичним розміром взуття. Тоді ж репер коментував, що взуття, яке здавалось користувачам занадто малим у розмірі, він надів через японський намір. Адже національне японське взуття "дзори" або "гета" носять з шкарпетками і на розмір менше, щоб краще втримувати рівновагу.

Допис, поширений Yapma Yav! ‍♀️ (@yapmayavmag) 19 Сер 2018 р. о 3:20 PDT

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Нове фото з габаритними капцями він кумедно підписав: "А ці шльопанці чималі?". Також він опублікував фото у повний ріст, де у великому взутті здається зовсім невисоким.

are the slides big enough pic.twitter.com/3sVRpSzHyj — KANYE WEST (@kanyewest) 30 август 2018 г.



Каньє Вест в капцях Yeezy