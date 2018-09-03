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Каньє Вест продемонстрував новий дивакуватий тренд

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Каньє Вест
Каньє Вест / Фото з відкритих джерел

Американський репер Каньє Вест, який має власну марку одягу Yeezy, показав у своєму профілі Twitter over-size капці. Модна новинка дуже насмішила інтернет-користувачів.

Лише нещодавно Каньє Вест став зіркою соцмереж, коли вийшов на світський захід в класичному костюмі та капцях з шкарпетками, як вже зараз він не побоявся похизуватись незвичним розміром взуття. Тоді ж репер коментував, що взуття, яке здавалось користувачам занадто малим у розмірі, він надів через японський намір. Адже національне японське взуття "дзори" або "гета" носять з шкарпетками і на розмір менше, щоб краще втримувати рівновагу.

 

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Нове фото з габаритними капцями він кумедно підписав: "А ці шльопанці чималі?". Також він опублікував фото у повний ріст, де у великому взутті здається зовсім невисоким.


Каньє Вест в капцях Yeezy

Теги: Мода LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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