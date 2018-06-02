Американський реп-виконавець Каньє Вест влаштував дружині Кім Кардашян скандал через її зустріч з Дональдом Трампом. На його думку, це образливо, що вона не взяла його з собою на зустріч з президентом США.

Про це повідомляють інсайдери видання Hollywoodlife.

Каньє Вест вважає, що йому було б що обговорити з Дональдом Трампом, а також було б чудово зосередити увагу преси навколо себе якраз в дні виходу його нового альбому YE.

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"Каньє відчував, що у нього також є деякі великі ідеї, які йому потрібно обговорити з президентом", – додав інсайдер.



Каньє Вест розізлився на Кардашян через зустріч з Трампом

Однак Кім вдалось заспокоїти Каньє та переконала, що йому поки варто зосередитись на музичній кар’єрі, а час для посиденьок в Білому домі у нього ще обов’язково знайдеться. Можливо, Вест також хоче більше влитись у близьке оточення президента, оскільки кілька місяців тому він відзначався гучними заявами в підтримку Трампа, а вуличні художники навіть побачити у співакові майбутнього главу держави.

Kanye West 2024 posters spotted in LA, Chicago & New York City #Kanye2024 pic.twitter.com/OLMxEK9zgc — @yeezyboosts (@yeezyboosts) 23 апреля 2018 г.

Нагадаємо, що епатажна американська зірка Кім Кардашян зустрілася з президентом США Дональдом Трампом 31 травня, аби обговорити тюремну реформу та помилування. Вже на наступний день мережа вибухнула курйозними мемами у зв'язку з такою несподіваною зустріччю світської левиці і політика.

