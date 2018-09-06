Каньє Вест вибачився перед Дрейком, якому приписують роман з Кардашян

Американський репер Каньє Вест вже давно має особисту неприязнь до іншого популярного репера Дрейка, але 5 серпня він вирішив публічно перепросити у свого колеги.

Справа в тому, що 5 спродюсованих Вестом альбомів вийшли майже в один час з релізом нового альбому Дрейка. До п’ятірки музичних проектів під патронатом Каньє входили альбоми таких виконавців як Pusha T, Kid Kudi, Nas, Теяни Тейлор і самого Каньє Веста.

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Реліз альбому Дрейка під назвою Scorpion вийшов 29 червня і зірвав всі музичні чарти світу. Тому Вест вирішив перепросити у свого колеги за таке співпадіння.

Let me start by apologizing for stepping on your release date in the first place … We were building a bond and working on music together including squashing the issues with Cudi at our office. — KANYE WEST (@kanyewest) 5 септември 2018 г.

Також у своїх Twitter-постах він згадав давню суперечку Дрейка зі своїм підопічним Pusha T. Каньє Вест запевнив фанатів і самого репера, що він не надавав жодної інформації Pusha T про сина Дрейка від екс-порнозірки Софі Бруссо. Репер Вест додав, що скоро прийде на концерт Дрейка, щоб "подарувати любов і бути натхненним мистецтвом, яке створює Дрейк".

I did not have any conversations about your child with Pusha. I don’t play with the idea of people’s children after I spoke to Wiz a few years earlier. — KANYE WEST (@kanyewest) 5 септември 2018 г.

Про можливий роман своєї дружини Кім Кардашян з репером Дрейком Каньє Вест нічого не прокоментував. Лише світська левиця у свою чергу заявила, що нічого між ними не було.