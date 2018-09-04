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Каньє Вест вирішив балотуватися на пост президента США

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Каньє Вест
Каньє Вест / GettyImages

Чоловік світської левиці Кім Кардашян, американський репер Каньє Вест знову заявив про бажання стати президентом.

Про це Каньє заявив у інтерв'ю на радіостанції Power 92 Chicago, повідомляє видання Dazed.

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Так, це на сто відсотків може статися в 2024 році. Я не просто спробую стати президентом, а стану ним, якщо вирішу балотуватися,
– заявив Вест.

За словами репера, головне, на чому він планує зосередитися під час свого імовірного президентства, це охорона здоров'я.

Зауважимо, це вже другий раз, коли Каньє говорить про свою кандидатуру на пост президента США. У 2015 році він заявляв про це на церемонії Video Music Awards, але мовилося про вибори 2020 року. Цікаво, що тоді нинішній президент Дональд Трамп підтримав бажання репера балотуватися і назвав його "хорошим хлопцем".

Нагадаємо, Кім Кардашян зустрілася з президентом США Дональдом Трампом, аби обговорити тюремну реформу та помилування. Вона попросила Трампа помилувати 63-річну Еліс Мері Джонсон. Жінка відбуває довічне покарання без права на звільнення за торгівлю наркотиками, вчинену нею вперше. Дональд Трамп виконав прохання телезірки.

Теги: LifeStyle Новини США
Джерело: 24 Канал
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