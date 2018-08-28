Каньє Вест зробив щедрий подарунок своїй дружині Кім Кардашян
Американський репер Каньє Вест вже не вперше тішить свою дружину елітними подарунками. Відтак, днями він подарував Кім Кардашян розкішний позашляховик за 140 тисяч доларів.
Позашляховик лимонного кольору Mercedes-Benz G 500, вартість якого складає майже 140 тисяч доларів, дуже сподобався світській левиці. Зірка навіть опублікувала декілька відеороликів, в яких описує свій захват від подарунку.
Читайте також: Кім Кардашян подарувала 5-річній дочці сумку за 700 доларів: фото
"О Боже, я щойно вийшла зі спортзали і була здивована ось цією новенькою крихіткою", – сказала Кім. Вона додала, що була вражена автівкою в Маямі і дуже щаслива, що тепер є її власницею.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Що зміниться у пільгах у 2016 році5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми14 лютого 2016 , 03:46 1