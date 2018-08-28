Каньє Вест зробив щедрий подарунок своїй дружині Кім Кардашян

Американський репер Каньє Вест вже не вперше тішить свою дружину елітними подарунками. Відтак, днями він подарував Кім Кардашян розкішний позашляховик за 140 тисяч доларів.

Позашляховик лимонного кольору Mercedes-Benz G 500, вартість якого складає майже 140 тисяч доларів, дуже сподобався світській левиці. Зірка навіть опублікувала декілька відеороликів, в яких описує свій захват від подарунку.

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"О Боже, я щойно вийшла зі спортзали і була здивована ось цією новенькою крихіткою", – сказала Кім. Вона додала, що була вражена автівкою в Маямі і дуже щаслива, що тепер є її власницею.

Допис, поширений Kim Kardashian Snapchats (@kimksnapchats) 26 Сер 2018 р. о 3:22 PDT