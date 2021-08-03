Утворився каньйон біля кладовища: у Дніпрі надзвичайно сильно розмило дороги – відео

3 серпня 2021 , 15:19
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Джерело:

телеграм ХД

У Дніпрі біля Чаплінського кладовища утворилися гігантські ями в дорозі. Вони завглибшки майже, як ріст людини. Це сталося після рясних дощів, які йшли 2 днями раніше.

Про це повідомили 3 серпня. У мережі оприлюднили фото з цього місця.

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Жінка стоїть у проваллі, яке там утворилось / Фото телеграму ХД

Там було річище

На фото жінка спустилася в провалля, яке там утворилося. Видно, що вона не повністю ямі. Однак край прірви приблизно на висоті її голови.

Раніше в мережі оприлюднювали відео, яке зняли після зливи. Там видно, що це місце було схожим на справжнє річище. 

Момент, коли дощ розмивав дорогу: відео телеграму ХД

Також розмило могили

Слід зазначити, що це не єдині наслідки негоди в цьому місці. Видання Vgorode 1 серпня повідомило, що на Чаплінському кладовищі розмило поховання.

У могилах там були ями та з них йшов так званий трупний запах. Також на кладовищі було багато завалених пам’ятників.


Могили, які провалилися на кладовищі в Дніпрі / Фото Vgorode

Зверніть увагу! 30 липня повідомили, що на багатьох вулицях Одеси утворилися величезні провалля. Це сталося після рясних дощів, які раніше затопили місто. Однак комунальники частину гігантських ям лише огородили, а потім пояснили, чому не всюди роблять ремонт.

Розташування Чаплінського кладовища / Карта Google

Автор: Олександр Марчак