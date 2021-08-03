Утворився каньйон біля кладовища: у Дніпрі надзвичайно сильно розмило дороги – відео

У Дніпрі біля Чаплінського кладовища утворилися гігантські ями в дорозі. Вони завглибшки майже, як ріст людини. Це сталося після рясних дощів, які йшли 2 днями раніше.

Про це повідомили 3 серпня. У мережі оприлюднили фото з цього місця.

Інший випадок У селі на Львівщині утворилось велике карстове провалля неподалік житлового будинку – фото



Жінка стоїть у проваллі, яке там утворилось / Фото телеграму ХД

Там було річище

На фото жінка спустилася в провалля, яке там утворилося. Видно, що вона не повністю ямі. Однак край прірви приблизно на висоті її голови.

Раніше в мережі оприлюднювали відео, яке зняли після зливи. Там видно, що це місце було схожим на справжнє річище.

Момент, коли дощ розмивав дорогу: відео телеграму ХД

Також розмило могили

Слід зазначити, що це не єдині наслідки негоди в цьому місці. Видання Vgorode 1 серпня повідомило, що на Чаплінському кладовищі розмило поховання.

У могилах там були ями та з них йшов так званий трупний запах. Також на кладовищі було багато завалених пам’ятників.



Могили, які провалилися на кладовищі в Дніпрі / Фото Vgorode

30 липня повідомили, що на багатьох вулицях Одеси утворилися величезні провалля . Це сталося після рясних дощів, які раніше затопили місто. Однак комунальники частину гігантських ям лише огородили, а потім пояснили, чому не всюди роблять ремонт.

Розташування Чаплінського кладовища / Карта Google