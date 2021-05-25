Смерть трапилася 20 травня, коли судно вже було неподалік від Панами. По прибуттю в корабля мав змінитися капітан, однак відбулась затримка.

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Що наразі відомо

  • Один з членів екіпажу надав журналістам анонімний коментар, де розповів детально про цю ситуацію.
  • За два дні до приходу в Панаму, 38-річний капітан не вийшов зі своєї каюти.
  • Тоді колеги зайшли до нього та побачили тіло.
  • Після цього інформацію про інцидент передали до офісу компанії судновласника.
  • Там морякам дали наказ запломбувати каюту й чекати представників влади країни, в якій вони перебувають.
  • Тіло капітана станом на 25 травня продовжує лежати в закритій каюті.
  • Оскільки клімат там вологий і теплий, тіло ймовірно почало розкладатись.
  • Моряки повідомили, що з каюти почав іти сморід.
  • Однак представники Панами відмовляються забирати померлого.
  • Яка причина такої позиції – невідомо.
  • Чи були на тілі сліди насильницької смерті – невідомо.
  • Однак моряки підозрюють неприродну причину смерті свого капітана.