"Капітан Америка" Кріс Еванс несподівано прибув у Київ: перші фото
Голлівудський кіноактор Кріс Еванс, який виконує роль знаменитого героя коміксів – Капітана Америку, з несподіваним візитом прибув в Київ. Захопливі фанати вже встигли зробити з актором спільні світлини.
Про це стало відомо з повідомлень, опублікованих у його фан-аккаунті в Instagram. Співробітники і відвідувачі аеропорту "Бориспіль" зробили кілька фотографій з зіркою всесвіту Marvel та взяли декілька автографів.
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"Нові фото Кріса з фанатами в аеропорту" Бориспіль", Україна", – йдеться у дописах знімків на фан-сторінці Кріса Еванса.
Про мету прибуття 37-річного кіноактора в столицю України наразі нічого невідомо.
Хто такий Кріс Еванс? Американський актор за свою 18-річну творчу кар'єру зіграв у більше ніж 40 кінострічках та був нагороджений престижними нагородами. Свою найбільшу славу Еванс отримав завдяки ролі "Капітана Америки" у низці фільмів, екранізованих на основі коміксів. Справжня зірка студії Marvel брала участь в останньому фільмі "Месники: Війна нескінченності", що побив рекорд за своїми касовими зборами за перший вікенд.