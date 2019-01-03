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      Капітан "Карпат" Федецький емоційно прокоментував чутки про свій відхід з команди

      187 Читать новость на русском
      Артем Федецький
      Артем Федецький / ФК "Карпати"

      Захисник збірної України Артем Федецький прокоментував чутки навколо можливого відходу з "Карпат".

      Артем Федецький зазначив, що найближчим часом не збирається залишати львівський клуб.

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      Абсолютно, не розумію, звідки беруться такі "новини", хто поширює ці чутки. Зі мною в клубі ніяких подібних розмов не було.Зараз у команди відпустка, а мій контракт з Карпатами діє до кінця сезону. Ніяких планів залишати команду у мене не було. Кому вигідно таке вигадувати, я можу тільки здогадуватися. Але версії озвучувати не буду,
      – підсумував Федецький в коментарі "Команда №1".

      Зазначимо, у поточному сезоні Федецький зіграв у складі "Карпат" 14 матчів, активними діями не відзначився.

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      Теги: Футбол Спорт ФК Карпати
      Джерело: 24 Канал
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