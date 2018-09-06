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"Капітан Марвел": перші фото зі зйомок супергеройського фільму Marvel

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"Капітан Марвел": перші кадри фільму
"Капітан Марвел": перші кадри фільму / ew.com

Знаменита стрічка під назвою "Капітан Марвел" (Captain Marvel) кіностудії Marvel показала своїй перші результати роботи над фільмом, зйомки якого вже завершені. Видання Entertainment Weekly поділилось новими кадрами з майбутнього фільму.

Про це повідомляють на сайті журналу.

Перші 10 зображень з пригодницької фентезійної стрічки "Капітан Марвел", прем’єра якого очікується в березні 2019 року, вже з’явились в мережі. В головній ролі кінокартини постає голлівудська актриса Брі Ларсон, яка на знімках одягнута у супергеройський костюм. Вона ж і стала зіркою обкладинки видання Entertainment Weekly.

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Брі Ларсон в ролі супергероя Капітана Марвела


Брі Ларсон в ролі супергероя Капітана Марвела

Також на інших кадрах можна побачити як нових героїв, так і декількох вже відомих з попередніх фільмів Marvel Universe. Серед них – Семюел Лірой Джексон, Джимон Гонсу, Джуд Лоу та багато інших.

Варто додати, що фільм дуету режисерів Анни Боден і Райана Флека розповідатиме про історію пілота ВПС США Керол Денверс, яка через злиття з ДНК воїна інопланетної раси Кріі стане супергероєм Капітаном Марвел. Події фільму відбуватимуться ще в 90-х роках минулого століття. Що цікаво, у фільмі "Месники: Війна нескінченності" (2018) один з героїв відправить їй останнє повідомлення через пейджер, щоб та врятувала Всесвіт від масового геноциду.

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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