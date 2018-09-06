"Капітан Марвел": перші фото зі зйомок супергеройського фільму Marvel
Знаменита стрічка під назвою "Капітан Марвел" (Captain Marvel) кіностудії Marvel показала своїй перші результати роботи над фільмом, зйомки якого вже завершені. Видання Entertainment Weekly поділилось новими кадрами з майбутнього фільму.
Про це повідомляють на сайті журналу.
Перші 10 зображень з пригодницької фентезійної стрічки "Капітан Марвел", прем’єра якого очікується в березні 2019 року, вже з’явились в мережі. В головній ролі кінокартини постає голлівудська актриса Брі Ларсон, яка на знімках одягнута у супергеройський костюм. Вона ж і стала зіркою обкладинки видання Entertainment Weekly.
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Брі Ларсон в ролі супергероя Капітана Марвела
Брі Ларсон в ролі супергероя Капітана Марвела
Також на інших кадрах можна побачити як нових героїв, так і декількох вже відомих з попередніх фільмів Marvel Universe. Серед них – Семюел Лірой Джексон, Джимон Гонсу, Джуд Лоу та багато інших.
Варто додати, що фільм дуету режисерів Анни Боден і Райана Флека розповідатиме про історію пілота ВПС США Керол Денверс, яка через злиття з ДНК воїна інопланетної раси Кріі стане супергероєм Капітаном Марвел. Події фільму відбуватимуться ще в 90-х роках минулого століття. Що цікаво, у фільмі "Месники: Війна нескінченності" (2018) один з героїв відправить їй останнє повідомлення через пейджер, щоб та врятувала Всесвіт від масового геноциду.