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      Капітан російського топ-клубу може отримати 10 років в'язниці за шахрайство

      40 Читать новость на русском
      Денис Глушаков з дружиною Дарією
      Денис Глушаков з дружиною Дарією

      Капітану московського "Спартака" Денису Глушакова загрожує тюремне ув'язнення терміном до 10 років за шахрайство, а також підкуп посадових осіб.

      Адвокат дружини Дениса Глушакова Сергій Жорін заявив, що футболіст нібито вивів з загального сімейного рахунку 170 мільйонів рублів. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

      Читайте також: Російським футболістам Кокоріну й Мамаєву посилили обвинувачення

      При цьому суд заморозив рахунки капітана "Спартака" і його дружини, оскільки вони знаходяться в шлюборозлучному процесі і їм ще належить розділ майна. Найближчим часом в поліцію на допит буде викликаний представник футболіста.

      Також дружина Глушакова раніше писала заяву в поліцію, звинувачуючи його в погрозах вбивства. Адвокат Глушакова стверджує, що перед розлученням гравець вивів з банківського рахунку сотні мільйонів рублів, які були нажиті під час шлюбу.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Новини Росії Футбол Спорт
      Джерело: 24 Канал
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