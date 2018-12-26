Капітан російського топ-клубу може отримати 10 років в'язниці за шахрайство

Капітану московського "Спартака" Денису Глушакова загрожує тюремне ув'язнення терміном до 10 років за шахрайство, а також підкуп посадових осіб.

Адвокат дружини Дениса Глушакова Сергій Жорін заявив, що футболіст нібито вивів з загального сімейного рахунку 170 мільйонів рублів. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Читайте також: Російським футболістам Кокоріну й Мамаєву посилили обвинувачення

При цьому суд заморозив рахунки капітана "Спартака" і його дружини, оскільки вони знаходяться в шлюборозлучному процесі і їм ще належить розділ майна. Найближчим часом в поліцію на допит буде викликаний представник футболіста.

Також дружина Глушакова раніше писала заяву в поліцію, звинувачуючи його в погрозах вбивства. Адвокат Глушакова стверджує, що перед розлученням гравець вивів з банківського рахунку сотні мільйонів рублів, які були нажиті під час шлюбу.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24