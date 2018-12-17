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      Капітан "Шахтаря" розповів, чому не може повернутися до Бразилії

      364 Читать новость на русском
      Тайсон
      Тайсон / ФК "Шахтар"

      Бразильський хавбек "Шахтаря" Тайсон, який зараз перебуває на батьківщині, розповів про шанси повернутися в чемпіонат Бразилії.

      Зазначимо, що відомий в Бразилії гравець Андрес Д'Алесаандро, який раніше виступав з Тайсоном за "Інтернасьонал", зараз намагається переманити гравця "Шахтаря" назад у клуб.

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      Завжди, коли я приїжджаю додому – до Бразилії, всі починають говорити про можливе моє повернення. Іноді мені здається, що я винен в чомусь, через що це не відбувається, але моєму клубу – "Шахтарю" дуже складно відпустити мене,
      – зазначив Тайсон.

      Контракт Тайсона з "Шахтарем" розрахований до липня 2021 року. В поточному сезоні Тайсон зіграв за "Шахтар" в 20-ти матчах, забив чотири м'ячі і віддав дев'ять результативних передач.

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      Теги: Спорт Шахтар
      Джерело: 24 Канал
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