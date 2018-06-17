﻿Капітан "Шахтаря" Срна погодився перейти в італійський "Кальярі"

Легенда донецького "Шахтаря" Даріо Срна погодився підписати контракт із аутсайдером італійської серії А "Кальярі".

Хорват уже узгодив деталі контракту, залишилося лише пройти медогляд, про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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30 червня у Даріо завершиться угода із "Шахтарем" і 36-річний футболіст зможе приєднатися до "Кальярі" у статусі вільного агента.

За гірників Срна виступав із 2003 року, 9 разів вигравав Чемпіонат України, 7 разів Кубок країни і один раз Кубок УЄФА.

На поле Даріо, щоправда, не виходив із вересня минулого року через порушення допінгових правил. Його дискваліфікація закінчується 22 серпня.