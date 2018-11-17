Капітан збірної України не зіграє в останніх матчах відбору на Євро-2020

Капітан збірної України з волейболу Олег Плотницький не приїде в Україну для ігор за збірну в січні.

На питання, коли Олега вдасться побачити в футболці збірної, він відповів, що нескоро. А потім його перепитали щодо матчів в січні. Про це він заявив під час відповідей в Instagram, пише SportArena.

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Відповідь була лаконічною: "Ні, в січні грати не буду".



Олег Плотницький не зіграє за збірну України

Виходить, що Олег Плотницький повністю пропускає відбір на Євро-2020. Перші чотири матчі, які пройшли в серпні, лідер збірної пропустив через травму плеча. Зараз Плотницкий відновився після травми і грає в складі італійської "Монци".

Збірна України навіть без свого лідера виграла всі 4 матчі на старті відбору і впевнено лідирує в групі Н. "Синьо-жовтій" збірній залишилося зіграти проти Македонії (5 січня) в Запоріжжі і Швейцарії (9 січня) на виїзді.

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