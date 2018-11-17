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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СНІГ В УКРАЇНІ

      Капітан збірної України не зіграє в останніх матчах відбору на Євро-2020

      35 Читать новость на русском
      Олег Плотницький
      Олег Плотницький / volleyball.ua

      Капітан збірної України з волейболу Олег Плотницький не приїде в Україну для ігор за збірну в січні.

      На питання, коли Олега вдасться побачити в футболці збірної, він відповів, що нескоро. А потім його перепитали щодо матчів в січні. Про це він заявив під час відповідей в Instagram, пише SportArena.

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      Відповідь була лаконічною: "Ні, в січні грати не буду".


      Олег Плотницький не зіграє за збірну України

      Виходить, що Олег Плотницький повністю пропускає відбір на Євро-2020. Перші чотири матчі, які пройшли в серпні, лідер збірної пропустив через травму плеча. Зараз Плотницкий відновився після травми і грає в складі італійської "Монци".

      Збірна України навіть без свого лідера виграла всі 4 матчі на старті відбору і впевнено лідирує в групі Н. "Синьо-жовтій" збірній залишилося зіграти проти Македонії (5 січня) в Запоріжжі і Швейцарії (9 січня) на виїзді.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Волейбол
      Джерело: 24 Канал
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