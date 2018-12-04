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      Капітан збірної України пропустить індивідуальну гонку на етапі Кубка світу з біатлону

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      Дмитро Підручний
      Дмитро Підручний

      Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний не виступить в індивідуальній гонці на першій етапі Кубка світу в Поклюці, яка відбудеться в середу, 5 грудня.

      Спортсмен перед стартом сезону перехворів, через що не біг в змішаній естафеті, однак уже приступив до повноцінних тренувань і готується взяти участь в спринті.

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      Здоров'я вже краще, приступив до тренувань. Вже повноцінно тренуюся і готуюся до спринту. В індивідуальній гонці я не побіжу, ще рано. Я тільки кілька днів тренуюся і не встигну набрати до індивідуалки оптимальних кондицій,
      – сказав Підручний у інтерв'ю для biathlon.com.ua.

      Таким чином, в індивідуальній гонці за збірну України виступлять Артем Прима, Сергій Семенов, Артем Тищенко та Віталій Кільчицький, для якого цей старт стане першим на Кубку світу після 1,5 річної паузи.

      Нагадаємо, що на вихідних відбулася одиночна змішана естафета – перша гонка першого етапу Кубка світу сезону 2018-2019. Гонка завершилася перемогою команди Норвегії, друге місце – в Австрії. А ось третє посіли українці Анастасія Меркушина та Артем Тищенко.

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      Теги: Спорт Новини біатлону
      Джерело: 24 Канал
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