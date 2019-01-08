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      Капітан збірної України розповів про зарплатню у біатлоністів

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      Дмитро Підручний розповів про зарплатню
      Дмитро Підручний розповів про зарплатню

      Лідер чоловічої збірної України Дмитро Підручний розповів як українські біатлоністи заробляють на життя.

      Капітан чоловічої збірної України в інтерв'ю Sport Traveler ua запевнив, що його зарплата далеко не така висока, як у футболістів, тенісистів, боксерів.

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      Не люблю говорити про свою зарплату, але вона далеко не така висока, як у футболістів, тенісистів, боксерів і багатьох інших. Біатлоністи можуть добре заробити на життя на комерційних стартах, а зарплата від міністерства це бонус. На Кубках світу платять за 1-15 місця, а на Кубку IBU – за 1-6. Точні суми не пам'ятаю, їх можна подивитися на офіційному сайті Міжнародного союзу біатлоністів. За 15-е місце на Кубку світу дають 500 євро без вирахування податків. Про зарплати в інших збірних не знаю, мене це не цікавить. Є ще особистий спонсор,
      – сказав Підручний.

      Нагадаємо, що 10 січня стартує черговий етап Кубка світу з біатлону – у німецькому Оберхофі. Зважаючи на розширену програму етапу, тренери чоловічої та жіночої збірної України вирішили використати розширений склад, взявши по одному запасному біатлоністу.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Новини біатлону Дмитро Підручний
      Джерело: 24 Канал
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