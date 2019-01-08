Капітан збірної України розповів про зарплатню у біатлоністів

Лідер чоловічої збірної України Дмитро Підручний розповів як українські біатлоністи заробляють на життя.

Капітан чоловічої збірної України в інтерв'ю Sport Traveler ua запевнив, що його зарплата далеко не така висока, як у футболістів, тенісистів, боксерів.

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Не люблю говорити про свою зарплату, але вона далеко не така висока, як у футболістів, тенісистів, боксерів і багатьох інших. Біатлоністи можуть добре заробити на життя на комерційних стартах, а зарплата від міністерства це бонус. На Кубках світу платять за 1-15 місця, а на Кубку IBU – за 1-6. Точні суми не пам'ятаю, їх можна подивитися на офіційному сайті Міжнародного союзу біатлоністів. За 15-е місце на Кубку світу дають 500 євро без вирахування податків. Про зарплати в інших збірних не знаю, мене це не цікавить. Є ще особистий спонсор,

– сказав Підручний.

Нагадаємо, що 10 січня стартує черговий етап Кубка світу з біатлону – у німецькому Оберхофі. Зважаючи на розширену програму етапу, тренери чоловічої та жіночої збірної України вирішили використати розширений склад, взявши по одному запасному біатлоністу.

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