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      Капітан збірної України з баскетболу покинув іспанський клуб

      66 Читать новость на русском
      В’ячеслав Кравцов
      В’ячеслав Кравцов / ФБУ

      Капітан національної збірної України з баскетболу В’ячеслав Кравцов залишив іспанський клуб "Бургос".

      Як повідомляє офіційний сайт клубу, сторони домовилися про розірвання контракту. Клуб у своїй офіційній заяві подякував українцеві за плідну та хорошу роботу. Однак причин розірвання угоди не називається. 

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      Кравцов приєднався до команди в липні 2018 року, відігравши у поточному регулярному чемпіонаті 12 матчів. Українець проводив на майданчику в середньому 17,3 хвилини, за які приносив команді 6,9 очка та робив 3,8 підбирання (результативність +8,9).

      Відзначимо, що Кравцов взяв участь в усіх 10 матчах відбору на ЧС-2019 у складі збірної України, в яких набирав 12,7 очка, робив 5,9 підбирання та 1,0 блок-шот (результативність +15,6) в середньому за 23,7 хвилини на майданчику.

      Теги: Спорт Баскетбол Збірна України з баскетболу
      Джерело: 24 Канал
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