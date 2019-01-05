Капітан збірної Росії з хокею показав ганебну поведінку після поразки від США

Капітан збірної Росії U-20 з хокею Клім Костін вкрай емоційно відреагував на поразку від США (1:2) в півфіналі молодіжного чемпіонату світу.

Після фінальної сирени Костін і його партнери по команді розплакалися від розчарування, але це був ще не все. Перед церемонією нагородження найкращих гравців збірної Росії на чемпіонаті світу Костін зняв шолом, кинув його на лід, а подарований йому годинник віддав комусь на лавці запасних.

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Klim Kostin tossed his helmet and then gave his watch for being a top three player to someone off camera. #WJC2019 pic.twitter.com/7EuRwQtAFi — Steven Ellis (@StevenEllisNHL) 4 января 2019 г.

Однак згодом Костін приніс вибачення за свою поведінку, сказавши, що він не мав себе так поводити.

Коли я покинув лід після поразки від США, мені показали відео моєї поведінки. Я хочу вибачитися. Я не відрізняюся від будь-якого американця або канадця. Я дуже хочу перемагати за своїх партнерів по команді, мою сім'ю і мою країну. Поразка була болючою і важкою. На жаль, я повів себе погано. Приношу вибачення американським хокеїстам, вибачення фанатам у Ванкувері і всім хокейним фанатам, які дивилися матч. Я не мав би себе так поводити,

– написав Костін у своєму Twitter.

Варто зазначити, що після гри Костін заявив: "Ми росіяни – тут все і всі проти нас".

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