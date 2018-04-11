14:04
11 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
23°C 7°C
  • четвер
    16°C 10°C
  • п'ятниця
    16°C 9°C
  • субота
    16°C 5°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАРК ЦУКЕРБЕРГ САНКЦІЇ НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Удар натівського чобота. Дивний пам'ятник Гагаріну
Вєсті Кремля
23:37, 10 квітня
Вєсті.UA. Великодні гранати Савченко. Радикальне рішення Ляшка
Вєсті.UA
20:32, 10 квітня
Корупційні схеми медуніверситету імені Богомольця: викриття махінацій
ЦРУ
09:30, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Базарна естетика дев’яностих
Згадати все
20:38, 9 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
МАРК ЦУКЕРБЕРГ САНКЦІЇ НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Капітану затриманого кримського судна "Норд" висунули нову підозру

207 Читать новость на русском
Капітану судна
Капітану судна "Норд" висунули нову підозру / radiosvoboda.org

Капітану керченського судна "Норд" Володимиру Горбенку повідомили про ще одну, нову підозру.

Про це повідомила речник Прокуратури Криму Тетяна Тихончик, передає "Українська правда".

Читайте також: Україна затримала ще одне російське судно у Чорному морі

"Повідомили про нову підозру. Сьогодні, 11 квітня, суд обиратиме міру запобіжного заходу", – сказала юрист.

Водночас, правозахисниця не змогла уточнити, за якою статтею оголосили про підозру її чоловіку. Окрім того, вона не змогла повідомити, чи буде присутній у херсонському суді сам Горбенко.

Нагадаємо, у неділю, 25 березня українські прикордонники затримали сейнер "Норд" під російським прапором в частині українських вод Азовського моря. Судно було доправлено в порт Бердянська, а проти його екіпажу порушено ряд справ.

Після цього так зване ФСБ у анексованому Криму порушило кримінальне провадження проти екіпажу корабля української Держприкордонслужби за затримання риболовецького сейнера "Норд" і його членів екіпажу. В п'ятницю, 6 квітня, херсонський міський суд обрав капітану судна Володимиру Горбенку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави. В той же день за нього внесли заставу. 10 квітня капітан "Норда" вийшов під заставу і поїхав до лікаря.

Теги: Анексія Криму Новини Криму Новини політики Новини України Кримінальні новини Водний транспорт
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук