Капітану затриманого кримського судна "Норд" висунули нову підозру
Капітану керченського судна "Норд" Володимиру Горбенку повідомили про ще одну, нову підозру.
Про це повідомила речник Прокуратури Криму Тетяна Тихончик, передає "Українська правда".
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"Повідомили про нову підозру. Сьогодні, 11 квітня, суд обиратиме міру запобіжного заходу", – сказала юрист.
Водночас, правозахисниця не змогла уточнити, за якою статтею оголосили про підозру її чоловіку. Окрім того, вона не змогла повідомити, чи буде присутній у херсонському суді сам Горбенко.
Нагадаємо, у неділю, 25 березня українські прикордонники затримали сейнер "Норд" під російським прапором в частині українських вод Азовського моря. Судно було доправлено в порт Бердянська, а проти його екіпажу порушено ряд справ.
Після цього так зване ФСБ у анексованому Криму порушило кримінальне провадження проти екіпажу корабля української Держприкордонслужби за затримання риболовецького сейнера "Норд" і його членів екіпажу. В п'ятницю, 6 квітня, херсонський міський суд обрав капітану судна Володимиру Горбенку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави. В той же день за нього внесли заставу. 10 квітня капітан "Норда" вийшов під заставу і поїхав до лікаря.