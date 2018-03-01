Капсулу Hyperloop вперше показали зсередини: футуристичні знімки

У Дубаї представили прототип капсули Hyperloop, яка є елементом високошвидкісний транспортної системи, розробленої Ілоном Маском.

Компанія Virgin Hyperloop One продовжує займатися втіленням в життя високошвидкісний транспортної капсульної системи. Тож в рамках Тижня інновацій ОАЕ у Дубаї вперше продемострували, як виглядатиме пасажирська капсула Hyperloop зсередини.

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Відвідувачі виставки могли посидіти в пасажирських сидіннях і насолодитися інтер'єром інноваційної розробки відомого інженера Ілона Маска.

Капсула Hyperloop всередині більш схожа на бізнес-клас літака, ніж на салон у транспорті громадського значення. Компанія планує розробити різні типи капсул, які підходитимуть для відпочинку, роботи або зустрічей.

Перший в світі маршрут Hyperloop буде прокладений між Дубаєм і Абу-Дабі, довжина шляху становитиме 139 кілометрів, які можна буде здолати лише за 12 хвилин.

Пасажирську капсулу Hyperloop вперше показали зсередини

Пасажирську капсулу Hyperloop вперше показали зсередини

Капсула Hyperloop зсередини

Капсула Hyperloop зсередини

Капсула Hyperloop зсередини

Пасажирську капсулу Hyperloop вперше показали зсередини

Нагадаємо, 20 лютого 2018 року влада Вашингтону видала попередній дозвіл для буріння інженеру та бізнесмену Ілону Маску, який планує побудувати станцію для високошвидкісних поїздів проекту Hyperloop.

Що таке Hyperloop One? Це американська компанія, заснована Ілоном Маском. Вона розробляє високошвидкісні залізниці – надшвидкісну транспортну систему з пасажирськими капсулами у вакуумній трубі, яка повинна досягти швидкості до 1080 кілометрів на годину.



11 травня 2016 року у пустелі штату Невада провели перше успішне випробування Hyperloop.