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Кара Делавінь сексуально оголилась у ванній: фото 18+

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Кара Делавінь
Кара Делавінь / Фото з відкритих джерел

Знаменита модель та актриса Кара Делавінь часто бере участь у кампейнах модних брендів, а також постає у сексуальних образах на знімках відомих митців.

Відповідне пікантне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Кара знялась в стилі ню, де автором фотосету став іменитий модний фотограф Мерт Алас. Модель постала у фотозйомці спеціально для модного видання "The Love Magazine".

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Що цікаво, цей же фотограф в дуеті з Маркусом Пігготом нещодавно зняв чарівну фотоісторію для моделі Кендалл Дженнер у Vogue.

Такі знімки часто з'являються в мережі. Нещодавно зірка Крістіна Агілера також опублікувала сексуальні фото у власній ванній.

Теги: LifeStyle Мода Секс
Джерело: 24 Канал
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