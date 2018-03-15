Кара Делавінь сексуально оголилась у ванній: фото 18+

Знаменита модель та актриса Кара Делавінь часто бере участь у кампейнах модних брендів, а також постає у сексуальних образах на знімках відомих митців.

Відповідне пікантне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Кара знялась в стилі ню, де автором фотосету став іменитий модний фотограф Мерт Алас. Модель постала у фотозйомці спеціально для модного видання "The Love Magazine".

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Що цікаво, цей же фотограф в дуеті з Маркусом Пігготом нещодавно зняв чарівну фотоісторію для моделі Кендалл Дженнер у Vogue.

Такі знімки часто з'являються в мережі. Нещодавно зірка Крістіна Агілера також опублікувала сексуальні фото у власній ванній.