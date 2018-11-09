"Карабах" не зміг покинути Україну після матчу Ліги Європи з "Ворсклою"
Азербайджанський "Карабах" після матчу 4-го туру групової стадії Ліги Європи проти української "Ворскли" в Полтаві повинен був повернутися на батьківщину відразу після гри.
Однак клуб не зміг цього зробити. Причиною стало обмерзання злітно-посадкової смуги, внаслідок чого азербайджанській команді довелося залишитися на ніч в готелі.
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Очікується, що команда вилетить з України у пятницю, 9 листопада, о 12:00.
Нагадаємо, що після сенсаційної перемоги в Азербайджані, від "Ворскли" у Полтаві очікували лише позитивного результату. Однак перемогти суперників українська команда у матчі, який тривав понад 100 хвилин, не зуміла.
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Джерело: 24 Канал
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