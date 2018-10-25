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      Карабах – Ворскла: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

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      Карабах – Ворскла дивитися онлайн
      Карабах – Ворскла дивитися онлайн

      У четвер, 25 жовтня, полтавська "Ворскла" зіграє на виїзді матч Ліги Європи. Протистоятиме полтавчанам "Карабах". Матч можна буде переглягути в Україні як по телебаченні, так і онлайн.

      Матч "Карабах" – "Ворскла" в Україні можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 1". Початок трансляції зі стадіону в Баку запланований на 19:50. Сама гра розпочнеться о 19:55.

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      Перед матчем на телеканалі запланований вихід програми "Шлях до Баку" (саме це місто прийме фінал Ліги Європи 29 травня 2019 року. Фінал відбудеться на "Олімпійському стадіоні", де й зіграють "Карабах" – "Ворскла").

      Переглянути матч "Карабах" – "Ворскла" онлайн можна буде на сайті відеосервісу Oll.tv. Варто зауважити, що для доступу до трансляції треба зареєструватися. Окрім того, перегляд футбольних матчів та відео моментів на цьому сайті платний. Місячний абонемент коштує 69 гривень. Однак можна скористатися доступом на 24 години за 39 гривень.

      Текстову онлайн трансляцію проведе сайт "Футбол 24". Відео голів та огляд матчу – на сайті 24 Каналу.

      Нагадаємо, матч "Карабах" – "Ворскла" відбудеться у четвер, 25 жовтня. Початок матчу о 19:55.

      Теги: Спорт Футбол Ліга Європи ФК Ворскла
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 25 жовтня
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