Полтавська "Ворскла" у матчі проти "Карабаху" у Лізі Європи здобула мінімальну перемогу завдяки голу Владислава Кулача.

Карабах – Ворскла 0:1

Гол: Кулач, 48

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Як і прогнозували букмекери, "Карабах" був лідером в цьому матчі і територіально володів м'ячем значно більше. Однак у першому таймі команди так і не змогли показати щось вражаюче для глядачів. Тільки під кінець тайму Садигов пробив зі штрафного, Мічел пропустив м'яч і той пролетів поруч зі штангою.

Друга половина зустрічі стала більш щасливішою для полтавської команди. На 48-й хвилині Владислав Кулач пробив з далекої відстані і переграв голкіпера, який допустився дитячої помилки – 0:1.

Вже одразу після голу від "Ворскли" господарі поля мали змогу зрівняти рахунок. Зубір мав чудову нагоду забити у дев'ятку, але Богдан Шуст зіграв пильно і виконав впевнений сейв.

До кінця гри команда "Карабаха" демонструвала чудову взаємодію, контролюючи м'яч за допомогою коротких передач. Футболісти терпляче шукали прогалини в обороні "Ворскли" та сподівалися забити. Однак оборона "Ворскли" чудово зіграла до кінця матчу.

Таким чином, "Ворскла" здобула першу перемогу у груповому розіграші Ліги Європи і зберегла третю позицію у Групі Е. "Карабах" з нулем голів залишився на останній позиції.

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