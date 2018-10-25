Полтавська "Ворскла" у матчі третього туру Ліги Європи зіграє з "Карабахом". Букмекери оцінили шанси кожної з команд перемогти у цій зустрічі.

Варто зазначити, що всі букмекери вважають саме "Карабах" фаворитом цієї зустрічі. У команди з Азербайджану і єврокубкового досвіду більше, і грає вона вдома.

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Варто зауважити, що найменший коефіцієнт на перемогу "Ворскли" дали у William Hill – 5,25. Перемога "Карабаху" їх експертами оцінена в 1,70. Нічия у матчі – 3,60.

Найбільший коефіцієнт на перемогу "Ворскли" – у Marathon bet. На перемогу полтавчан вони виставили показник у 5,90. При цьому щодо перемоги "Карабаху", то він майже не відрізняється від попереднього – 1,71. Нічия – 3,66.

Щодо PariMatch, то вони приймають ставки на перемогу "Ворскли" з коефіцієнтом 5,80. Перемога "Карабаху" має ті ж 1,71. На те, що матч закінчиться у нічию – 3,60.

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У "Фаворит спорт" коефіцієнт на перемогу "Ворскли" 5,50. Перемога "Карабаху" – 1,69. Нічия – 3,75.

Нагадаємо, матч "Карабах" – "Ворскла" відбудеться у четвер, 25 жовтня. Початок матчу о 20:00.