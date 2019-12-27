Карабельна аварія у Босфорі: судно, що йшло з Одеси, протаранило набережну – фото, відео

У турецькому Стамбулі в набережну у Босфорській протоці врізалося вантажне судно. Зауважимо, що йшло воно з української Одеси.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на берегові служби, корабельна аварія сталася неподалік фортеці Румеліхісар. А її причина – вантажний корабель зійшов з маршруту.

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Іницдент трапився неподалік фортеці Румеліхісар

В аварію потрапило суховантажне судно Songa İridium. Воно йшло під ліберійським прапором. А у Босфор зайшло за маршрутом з Одеси. Корпус корабля має довжину у 191 метр.

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Інформації про жертви чи ступінь пошкодження судна наразі немає. Деталі інциденту, рівень екологічної загрози та стан корабля встановлюють фахівці.

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Тим часом, у телеграм-каналі "Х**вая Одесса" пишуть, що мовиться про контейнеровоз. Судно сіло на мілину, це і спровокувало його зіткнення з берегом. У підсумку корабель заблокував рух Босфорською затокою та місцевим службам довелося його закрити для судноплавства.



У Босфорі в корабельну аварію потрапило судно, яке вийшло з Одеси У Босфорі в корабельну аварію потрапило судно, яке вийшло з Одеси