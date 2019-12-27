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      Корабельна аварія у Босфорі: судно, що йшло з Одеси, протаранило набережну – фото, відео

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      Корабель, який ішов із Одеси, врізався в набережну у Босфорі / Hürriyet

      У турецькому Стамбулі в набережну у Босфорській протоці врізалося вантажне судно. Зауважимо, що йшло воно з української Одеси.

      Як повідомляє Укрінформ з посиланням на берегові служби, корабельна аварія сталася неподалік фортеці Румеліхісар. А її причина – вантажний корабель зійшов з маршруту.

      Зверніть увагу! В окупованому Криму затонув російський підводний човен: з'явилось відео

      Босфор, Одеса, корабельна аварія, Туреччина
      Іницдент трапився неподалік фортеці Румеліхісар

      В аварію потрапило суховантажне судно Songa İridium. Воно йшло під ліберійським прапором. А у Босфор зайшло за маршрутом з Одеси. Корпус корабля має довжину у 191 метр.

      Судно, що йшло з Одеси, зазнало аварії у Босфорі: відео 

      Інформації про жертви чи ступінь пошкодження судна наразі немає. Деталі інциденту, рівень екологічної загрози та стан корабля встановлюють фахівці.

      Корабельна аварія у Босфорі: судно йшло з України – відео 

      Тим часом, у телеграм-каналі "Х**вая Одесса" пишуть, що мовиться про контейнеровоз. Судно сіло на мілину, це і спровокувало його зіткнення з берегом. У підсумку корабель заблокував рух Босфорською затокою та місцевим службам довелося його закрити для судноплавства.

      Босфор, Одеса, корабельна аварія, Туреччина
      У Босфорі в корабельну аварію потрапило судно, яке вийшло з Одеси 
       
      Нещодавно поблизу Мексики у Карибському морі зіткнулися два величезні лайнери. Інцидент трапився після того, як один із них здійснив невдалий маневр. У результаті в одному з суден утворилася величезна вм’ятина. Однак кораблі круїзний графік не змінювали.
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини Одеси Новини Туреччини Аварії та ДТП Надзвичайні ситуації Фотоновини Водний транспорт
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