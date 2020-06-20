В Україні знизилась кількість нових хворих на коронаврус після рекордного зростання. Відтак, цієї доби інфікувалась 841 людина, 9 померли від ускладнень, 373 пацієнти одужали – кажуть у МОЗ. У лідерах за кількістю хворих досі Львівщина, Київ та Чернівецька область.

Яка ситуація на вулицях Києва та Львова– дізнавалися журналісти 24 каналу.

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Київ

Київ залишається одним із лідерів за кількістю хворих на коронавірус. За добу в столиці зафіксували 76 нових випадків. Відтак кількість інфікованих складає вже більш ніж 4 тисячі людей.

Транспорт

За словами кореспондентки 24 каналу, на вулицях Києва люди маски тримають переважно на підборідді. Однак коли заходять у транспорт – одразу одягають. Маршрутки не заповнені, а тролейбуси та автобуси – взагалі напівпусті.

"Перед тим, як під'їжджаємо на зупинку, бачу, як всі одягають маски. Салон дезінфікуємо кожні 2 години", – розповів водій маршрутки Анатолій.

Що відомо про неправильне носіння маски В Україні зростає кількість хворих на COVID-19. Відбувається це зокрема через те, що люди В Україні зростає кількість хворих на COVID-19. Відбувається це зокрема через те, що люди неправильно носять засоби індивідуального захисту. Медичні маски вони стягують з носа та так їздять у транспорті чи заходять в магазин. Неправильним носінням масок українці наражають себе та оточуючих на небезпеку. Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу МОЗ 18 червня.

Пляжі та ресторани

Побачити людину у масці на вулиці складно. Станом на ранок суботи, 20 червня, пляжі Києва не заповнені, компанії сидять достатньо далеко один від одного. Що стосується закладів громадського харчування, то персонал ресторанів запевнив: вони не змушують відвідувачів одягати маски, проте офіціанти, повари, адміністратори обов'язково одягають захист.

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Львів

Львівщина – лідер за кількістю хворих на коронавірус. За добу в регіоні виявли 142 випадки. Третина хворих – це мешканці самого Львова.

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На вулицях Львова люди носять маски, однак часто опускають їх на підборіддя. Коли ж заходять у транспорт – одягають повністю. Щоправда, дехто таки спускає їх, аби дихати носом.

За словами львів'ян, вони вже звикли до таких захисних атрибутів і вважають їх необхідними особливо в замкнутих приміщеннях, де є багато людей.

У зв'язку з великою кількістю виявлених хворих, комісія з надзвичайних ситуацій вирішила продовжити суворіший карантин щонайменше до 22 червня. Однак – наголосила журналістка – така статистика виявлення хворих пов'язана ще й з великою кількістю проведених ПЛР-тестів. Наприклад, за останню добу лабораторні центри провели майже 800 тестувань.

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