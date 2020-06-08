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ПРОТЕСТИ В США КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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ПРОТЕСТИ В США КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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Расовий бунт у США, Україна не може покарати Путіна та Крим без води: блоги тижня
7 червня , 22:00 Расовий бунт у США, Україна не може покарати Путіна та Крим без води: блоги тижня
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Про що мовчить керівництво СБУ та коли Європа відкриє кордони – відео тижня
7 червня , 19:30 Про що мовчить керівництво СБУ та коли Європа відкриє кордони – відео тижня
Ірина Буртик
Хаос та тривога: чому протести у США викликали масове мародерство
7 червня , 18:37 Хаос та тривога: чому протести у США викликали масове мародерство
Анатолій Максимов