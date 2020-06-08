Спека та додатковий вихідний виявилися для багатьох киян додатковими факторами розслабитись та підзабути про обмеження в публічних місцях. Зокрема – в парках та на пляжах.

Чи дотримуються відпочивальники всіх необхідних правил, пов'язаних з карантином – у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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Один із пляжів на столичній Оболоні повністю забитий відпочивальниками. Кажуть, що вода досить тепла. Щоправда, ця водойма насправді не призначена для купання.

А от правил люди майже не дотримуються. Зокрема, ніхто не носить засобів індивідуального захисту. Люди пояснюють: бути в масках у спеку – неможливо.

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Проте зазначимо: відпочивальники намагаються дотримуватись дистанції та переважно перебувають у групах, з якими прийшли.

Напередодні на Оболонській набережній горою піску присипало дівчинку. Дитина 2 хвилини була під завалом, але її вдалося врятувати. Зараз це місце обгородили захисною стрічкою – там працює екскаватор.

Важливо! Впродовж доби 7 червня у столиці виявили 72 нових випадків зараження. Тож загалом у Києві підтверджено 1 583 випадків COVID-19. 28 людей загинули від ускладнень, спричинених хворобою. 91 пацієнту вдалося одужати.

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