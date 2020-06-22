У Львівській області влада продовжила без змін дію карантинних заходів до 30 червня. Послаблювати обмеження не стали через антирекордні добові показники приросту хворих на COVID-19. Хоча одне виключення все ж зробили: відновили міжміське пасажирське перевезення.

Карантин на Львівщині поки не послаблюють, запустити транспорт вирішили, аби розвантажити існуючі маршрути та уникнути скупчення людей. Про це розповів глава Львівської ОДА Максим Козицький, передає пресслужба облдержадміністрації.

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За попередню добу було зафіксовано 200 позитивних аналізів на коронавірус. Хочу зазначити, що 129 з них – діагностовані вперше, а 100 з них зі Львова і лише 29 з області. Це свідчить про масове порушення карантинних обмежень серед львів’ян. Розслабились, втомились – і як результат новий антирекорд на Львівщині і в Україні,

– зауважив він.

Козицький наголосив: з такими показниками, які зараз є на Львівщині про суттєве послаблення карантинних обмежень поки не йдеться.

Ба більше – за дотриманням карантинних обмежень будуть слідкувати мобільні групи у складі працівників поліції, Держпродспоживслужби та представників органів місцевого самоврядування.

"Тисячі людей щодня з області їдуть на роботу у Львів, це спричиняє значне скупчення людей породжує функціонування нелегальних перевезень. Дозвіл на законні перевезення дадуть змогу контролювати і відстежувати усі маршрути, а також розвантажити існуючі. Чим більша кількість громадського транспорту – тим менше скупчення", – пояснив Козицький відновлення пасажирського сполучення у регіоні.

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