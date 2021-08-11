Уряд продовжив карантин в Україні до 1 жовтня

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про продовження в Україні адаптивного карантину. Обмеження діятимуть тепер щонайменше до початку жовтня.

Попередньо, обмеження діяли до кінця літа. Водночас уряд поки не планує вводити додаткові карантинні обмеження всередині України.

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Як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, наразі епідемічна ситуація в Україні контрольована, але фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції щодо збільшення госпіталізацій з коронавірусом.

Уряд готує лікарні, а кількість ліжок з підведеним киснем наразі складає майже 100%. Крім того, окремо закуплено 15 тисяч кисневих концентраторів, які дозволять лікувати українців на амбулаторному етапі,

– сказав Шмигаль.

Під час засідання уряду прем'єр заявив, що темпи вакцинації в Україні стрімко зросли. Лише за минулий тиждень щеплення отримали майже 1 мільйон людей. За словами Шмигаля, вакцин досить, поставки регулярні.

Яка зараз ситуація з COVID-19 в Україні? За минулу добу в Україні на коронавірус За минулу добу в Україні на коронавірус захворіли 1 122 людей . До лікарень госпіталізували 648 пацієнтів з ускладненнями. Окрім цього, коронавірус забрав життя ще 25 людей. Водночас недугу вдалося побороти 1 160 українцям.

Все, що варто знати про карантин в Україні

Вперше карантин через коронавірус в Україні запровадили у березні 2020 року. З того часу його то посилювали, то пом'якшували. Зокрема, діяли такі обмеження: загальнонаціональний карантин, адаптивний та карантин вихідного дня.

Зараз в Україні діє адаптивний карантин. Він передбачає, що області у країні розподіляють на зелену, жовту, помаранчеву та червону зони. Все залежить від того, яка там епідеміологічна ситуація.



Головне про карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу