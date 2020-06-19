На території Львівської області карантин продовжили щонайменше до 22 червня. Таке рішення місцева влада пояснює високими показниками захворювання на коронавірус.

Детальніше про продовження карантину на Львівщині

Відповідне рішення ухвалили 19 червня у межах позачергового засідання обласної Комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних сиутацій. Про це повідомляє пресслужба Львівської облдержадміністрації.

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Як зауважив голова Львівської ОДА Максим Козицький, кількість хворих на коронавірус на Львівщині стрімко зростає. Проте, ця інформація не зупиняє від порушень карантину ні власників бізнесу, ні простих людей̆.

"Розумію, що тримісячний карантин сильно втомив не лише Україну, а й весь світ. Однак, зараз не на часі розслаблятися та нехтувати власною безпекою", – наголосив чиновник.

За словами директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса,

охоплення тестуванням на 100 тисяч населення Львівщини складає – 50,61;

на 100 тисяч населення Львівщини складає – 50,61; Інцидентність становить 40,4,

становить 40,4, зайнятих ліжок – 40%.

Враховуючи епідситуацію в області, питання щодо послаблення карантину вважаю не актуальним,

– підкреслив він.

Наступного разу питання щодо послаблення карантину на території Львівщини обласна Комісія ТЕБ та НС розгляне на засіданні 22 червня. Цього дня мають набути чинності нові зміни від Кабінету Міністрів щодо алгоритму визначення готовності регіону до ослаблення або посилення карантину.

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За якими критеріями визначають області, що є не готовими послабити карантин

Сьогоні в Україні діє адаптивний карантин. Тобто кожен регіон сам вирішує послаблювати чи посилювати карантинні обмеження.

Перед цим рішення щодо карантину має ухвалити Кабмін. Водночас уряд запроваджує певні ознаки епідемічної ситуації в регіонах.

Мовиться про:

інцидентність (середня кількість випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення): має становити менше ніж 12 осіб на 100 тисяч;

(середня кількість випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення): має становити менше ніж 12 осіб на 100 тисяч; завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, куди доправляють людей з коронавірусом: має становити менше ніж 50%;

у закладах охорони здоров’я, куди доправляють людей з коронавірусом: має становити менше ніж 50%; кількість тестувань методом ПЛР і імуноферментного аналізу: має складати більше ніж 12 на 100 тисяч населення упродовж останніх 7 днів.

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Ситуація з коронавірусом на Львіщині

Зауважимо, останню добу на Львівщині підтвердили 142 нових випадки COVID-19, 72 із них – це інфікування жителів Львова. Також упродовж 19 червня в області провели 643 ПЛР-тести.

Загалом тут захворіли 3 540 осіб, одужали – 663, померли – 112.

В Україні на коронавірус захворіли 39 984 людини, 985 із них померли. Натомість 16 033 пацієнтам вдалося одужати.