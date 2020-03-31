Як карантин вплине на аграріїв: пояснення юриста

Запровадження в Україні карантинних заходів пов’язаних із COVID-19 призвело до того, що українські аграрії несуть збитки через ведення обмежувальних заходів щодо реалізації продукції, переміщення вантажів, зростання цін на ресурси і сировину та девальвацію національної валюти.

Про це у коментарі 24 каналу заявила адвокат, керівник київського офісу АО Matviyiv & Partners Юлія Лукошкіна.

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За її словами, в умовах загальної економічної кризи, падіння цін на світових ринках та знецінення акцій українських агрохолдингів, продовження обмежень можуть призвести до збільшення вартості інвестиційних ресурсів для таких компаній або взагалі до банкрутства.

Лукошкіна наголосила, що позитивною зміною стало те, що у постанові Кабміну N239 від 25 березня було розширено перелік суб’єктів господарювання які можуть працювати у період карантину.

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Зокрема, туди включили торгівлю продуктами харчування, кормами, ветеринарними препаратами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом, засобами зв’язку за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

Тобто на сьогоднішній день агросектор може працювати, реалізовувати свою продукцію та безперебійно виконувати свої зобов’язання за контрактами,

– сказала адвокат.

Також вона нагадала, що у зв’язку із внесенням змін у Податковий кодекс, агровиробники були звільнені від податку на землю та від орендної плати земель сільськогосподарського призначення державної власності на два місяці, що дасть змогу заощадити значні кошти за рахунок використання цих земель без відповідної плати. "Нажаль, більш суттєвих змін, які б допомогли галузі витримати цей для всіх складний період, державою не запропоновано", - сказала Лукошкіна.

Безумовно, хотілось би побачити від законотворців і інші кроки для підтримки агросектору, такі як спрощення кредитування, зменшення податкового навантаження та ін. Наразі підприємці готові навіть самостійно знаходити додаткові ресурси для підтримки галузі, але контролюючи органи та банки не сприяють полегшенню ситуації,

– додала адвокат.

Вона також нагадала, що до Верховної Ради був внесений законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо фінансового забезпечення заходів із запобігання виникнення, поширення та подолання наслідків коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Зокрема, цим документом пропонується створити Стабілізаційний фонд, який планується наповнити за рахунок скорочення витрат, в тому числі які йшли на підтримку окремих галузей. Завдяки цьому, уряд зможе самостійно розподіляти кошти у ручному режимі за першочерговими потребами держави.

"В свою чергу запропоновано, збільшити дефіцит бюджету більш ніж в три рази, а витрати, повинні бути скорочені майже на 55 млд.грн. Передбачається, що закладена фінансова підтримка сільгосптоваробників буде також значно скорочена. Зокрема кошти, які були розраховані на програму пільгового кредитування на придбання землі, перейдуть до Стабілізаційного фонду", – додала вона.

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Нагадаємо, по всій території України запроваджено режим надзвичайної ситуації з метою запобігти поширенню епідемії коронавірусу.



Надзвичайна ситуація: що треба знати / Інфографіка 24 каналу