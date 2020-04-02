Карантин – єдині ліки, які можуть нас врятувати, – Садовий про ситуацію з коронавірусом у Львові

У львівських лікарнях з підозрою на коронавірус зараз є 38 людей, 139 – на самоізоляції. Ще 5 зараз перебувають в інфекційній лікарні у важкому стані, 1 людина – на штучній вентиляції легень та 1 вилікувалась.

У Львові очікують ще декілька повторних результатів тестів. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив міський голова Львова Андрій Садовий.

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"Чим більше ми робимо тестів – тим більше виявляємо людей, які інфіковані коронавірусом. Тому немає іншого варіанту, ніж масове тестування людей. В першу чергу – це медиків, водіїв, працівників соціальних служб", – зазначив Садовий.

Мер також повідомив, що зараз у Львові відкриють другу лабораторію, яка зможе тестувати ПЛР-системи і з наступного тижня буде більша динаміка результатів – як позитивних, так і негативних.

Якщо хтось думає, що нас мине історія з іншими країнами – він помиляється. Тому карантин – єдині ліки, які можуть нас врятувати,

– сказав Садовий.



Різниця між експрес-тестом та тестом ПЛР / Інфографіка 24 каналу

Він додав, що експрес-тести показали 4 позитивних результати у працівників найбільшого гуртового ринку в Україні "Шувар". Сьогодні, 2 квітня 2020 року, очікують на фінальний результат ПЛР-тестів. Також виявили коронавірус у 2 водіїв, але повторний тест показав, що зараз вони здорові.

Скільки в Україні хворих на коронавірус?Станом на 2 квітня в Україні зафіксовано 804 випадки коронавірусу. Найбільше хворих у Києві – 160 осіб, у Чернівецькій області – 143, Тернопільській області – 106 та в Івано-Франківській – 74 випадки. Єдиною областю, де немає коронавірусу, залишається Миколаївська.



На жаль, через коронавірус померли 20 українців. Ще 13 – вилікувались.

Детальніше дивіться у відео прямого включення 24 каналу з Андрієм Садовим: