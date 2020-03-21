Карантин для імпорту: чи зникнуть з продажу іноземні продукти

Українці вже звикли, що можуть придбати у вітчизняних маркетах будь-який імпортний товар. Ба більше, часто купуючи навіть таку звичну нам картоплю чи гречку ми й не здогадуємось про те, що її до нас завезли з Польщі чи й навіть Росії.

Як карантин та запровадження обмежувальних заходів вплине на імпорт продуктів харчування, – журналістка 24 каналу розпитала в експертів.

Споживаймо українське

92% продуктів, які споживають українці – вітчизняного виробництва. Такі цифри озвучує економіст Олег Пендзин. Україна поки що імпортує – банани та інші цитрусові, рибу, яка, здебільшого, морожена.

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Україна імпортом, здебільшого, перекриває потребу в тих продуктах, на які у нас виросла ціна. За словами Олега Пендзина, ми вже пів року їмо білоруську та російську картоплю, бо вона дешевша за вітчизняну. Завдяючи цьому імпорту ми змогли стримати ціни. Хоч українська картопля є, і в потрібних нам обсягах.

Ми їмо польські яблука, хоч в Україні також вони ростуть, але там вони дешевші. На додачу споживаємо трошки польських сирів тощо. Тобто ми імпортуємо чимало продуктів не тому, що ми їх не виробляємо, а тому що вони там дешевші,

– пояснює Олег Пендзин.



Українці здебільшого споживають вітчизняні продукти / Фото 24 каналу

Голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко погоджується з колегою і переконує – імпортні продукти не зникнуть. Якщо вивчити перелік пунктів перетину кордонів, то закриті лише пасажирські, а вантажні – працюють.

Обмежувальних заходів щодо імпорту не було. А от по експорту деякі категорії продуктів мають обмежити,

– наголошує Олексій Дорошенко.

Голова державної митної служби Максим Нефьодов заспокоює поціновувачів імпорту і тих, хто панічно скуповує імпортні спагетті та консерви із тунця, й закликає не хвилюватись. Адже "заморських" продуктів харчування вистачить всім: їх завезли до України на 40 тисяч тонн більше за 17 днів березня у порівнянні з аналогічним періодом 2019-го року. Загалом імпорт харчів склав 158 тисяч тонн вартістю 211 мільйонів доларів. Це майже 8 000 повністю заповнених фур на 20 тон.

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"В цьому зростанні є і певна доля детінізації, бо суттєве зростання бачимо з початку року по всім "контрабандоризиковим" товарам. Або люди раптово почали більше купувати мобільних телефонів і алкоголю, або це просто те, що завжди було поза офіційною статистикою", – зазначає посадовець.

Вплив валюти на продукти

За великим рахунком, серйозних проблем з насиченням українського ринку продуктами у зв’язку із коронавірусом чи убезпечувальними заходами – не буде. Українці жодним чином не відчують складнощі, пов’язані з їжею. Є проблеми в іншому – падіння курсу гривні. Той імпорт, який сюди заходить для балансування ринку стане дорожчим.



Курс валют впливатиме на ціну продуктів / Фото 24 канал

Оскільки імпорт сюди заходитиме дорожчим, до цього рівня цін підтягуватимуть й українські. Як наслідок, вартість продукції, зокрема, й вітчизняного виробника зросте і відповідатиме динаміці, яка сьогодні є на валютному ринку. Це є небезпека, бо імпорт у нас є балансуючим,

– зазначає Олег Пендзин.

Аналогічна ситуація з цінами на газ для населення. Ми переважно споживаємо газ власного виробництва, але фіксуємо його по вартості імпортного. Адже він є балансуючим. І, на думку експерта, в цьому криється небезпека.

Олексій Дорошенко теж пророкує зростання цін через валютні коливання.

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Якщо ми говоримо про вартість продукції та можливість купити валюту, долар був по 24,5-25 гривень, у ціну продуктів виробники та імпортери закладали курс у 26 гривень. Після зростання курсу долара до 28 гривень ціни на продукти почнуть потрошку підіймати.

Цей процес все ж буде розтягнутий у часі, але товар точно не зникне, для цього немає підстав. Щоправда, попит на нього зменшиться. Люди скорочують свої витрати. Купують передовсім продукти й товари першої необхідності,

– говорить Олексій Дорошенко.

Які саме продукти Україна імпортувала і в яких обсягах:

молочні продукти (сири), яйця птиці, натуральний мед – 3177 тонн, що на 312% більше. Сумарно було завезено цієї категорії товару на 13,6 мільйони доларів;

готові продукти із зерна зернових культур, борошна, борошняні кондитерські вироби – 6166 тонн, що на 83% більше, на суму 12,3 мільйонів доларів;

фрукти, їстівні плоди та горіхи – 45 837 тонн (+3%) на суму 33,9 мільйона доларів;

овочі та деякі їстівні коренеплоди і бульби – 38 908 тонн (+138%), на суму 20,4 мільйона доларів;

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молоко та маслянка – 921 т (+163%) вартістю у 1,2 мільйона доларів;

риба свіжа не оброблена – 2 493 т (+73%) на 14 мільйонів доларів;

риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні готові – 14 381 т (+0,5%) на 18,8 мільйона доларів;

кава, чай, мате, або парагвайський чай, і прянощі – 1 293 т (+30%) на 4,3 мільйона доларів;

екстракти, есенцiї та концентрати кави, сиропи, соуси, супи та інше – 3 854 т (+23%) на 25,1 мільйона доларів;

алкогольні і безалкогольні напої та оцет – 16 610 т (+65%) на 23 мільйони доларів.

Таку кількість продуктів імпортувала Україна з початку року (в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року), за даними Державної митної служби.



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