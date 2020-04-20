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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      БЛОГ Наталія Микольска
      Член наглядових рад Центру Trade +, TechUkraine, SheExports і Укргідроенерго

      Карантин і експорт: чому далі буде гірше

      -
      Світовий карантин і український експорт / РБК

      Наші експортні ринки, які вже "просіли" почнуть працювати в найкращому випадку з кінця липня.

      Цікавий прогноз від Boston Consulting Group до уваги експортерів.

      Зверніть увагу: Чого нас навчить карантин: 14 корисних звичок

      Ми маємо вже падіння експорту за перший квартал, далі буде ще гірше. А у нас ще й жорсткий карантин для бізнесу. Плани уряду з підтримки експортерів? Першочергові кроки? Розширення вже діючих програм? Не чула?

      В кінці березня Boston Consulting Group презентувало свою оцінку можливого розвитку подій з епідомеологічною ситуації в різних країнах та з карантином. Для прогнозу були використані величезні об'єми різних даних, та застосовано унікальні методології аналізу і прогнозування. Звіт стосується глобальних трендів і окремо розбивки для 20 країн.

      Прогнози тривалості карантину щодо найбільших ринків для України
      ЄС:
      – Франція: короткий карантин 2 т. червня – довгий карантин 4 т. липня
      – Німеччина: 2 т. червня – 1 т. липня;
      – Іспанія: 1 т. червня – 3 т. липня;
      – Італія: 2 т. червня – 1 т. липня;
      – Бельгія: 2 т. червня – 4 т. липня;
      – Швеція: 1 т. червня – 3 т. липня;
      – Польша – 3 т. червня – 1 т. липня.

      Інші країни:
      – Велика Британія – 3 т. червня – 4 т. липня;
      – Китай – 18 квітня;
      – РФ: 4 т. червня – 4 т. липня;
      – Туречинна – відсутній прогноз;
      – США – 2 т. червня – 3 т. липня;
      – Індія – 4 т. червня – 4 т. вересня;
      – Туречинна, Саудівська Аравія, Єгипет, Білорусь, Швейцарія, Ізраіль, Молдова, ОАЕ, – Ірак – відсутній прогноз.

      Автор: Наталія Микольска
      Теги: Бізнес Новини політики Новини України Карантин в Україні 2020 Публікації Експорт
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