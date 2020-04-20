Карантин і експорт: чому далі буде гірше
Наші експортні ринки, які вже "просіли" почнуть працювати в найкращому випадку з кінця липня.
Цікавий прогноз від Boston Consulting Group до уваги експортерів.
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Ми маємо вже падіння експорту за перший квартал, далі буде ще гірше. А у нас ще й жорсткий карантин для бізнесу. Плани уряду з підтримки експортерів? Першочергові кроки? Розширення вже діючих програм? Не чула?
В кінці березня Boston Consulting Group презентувало свою оцінку можливого розвитку подій з епідомеологічною ситуації в різних країнах та з карантином. Для прогнозу були використані величезні об'єми різних даних, та застосовано унікальні методології аналізу і прогнозування. Звіт стосується глобальних трендів і окремо розбивки для 20 країн.
Прогнози тривалості карантину щодо найбільших ринків для України
ЄС:
– Франція: короткий карантин 2 т. червня – довгий карантин 4 т. липня
– Німеччина: 2 т. червня – 1 т. липня;
– Іспанія: 1 т. червня – 3 т. липня;
– Італія: 2 т. червня – 1 т. липня;
– Бельгія: 2 т. червня – 4 т. липня;
– Швеція: 1 т. червня – 3 т. липня;
– Польша – 3 т. червня – 1 т. липня.
Інші країни:
– Велика Британія – 3 т. червня – 4 т. липня;
– Китай – 18 квітня;
– РФ: 4 т. червня – 4 т. липня;
– Туречинна – відсутній прогноз;
– США – 2 т. червня – 3 т. липня;
– Індія – 4 т. червня – 4 т. вересня;
– Туречинна, Саудівська Аравія, Єгипет, Білорусь, Швейцарія, Ізраіль, Молдова, ОАЕ, – Ірак – відсутній прогноз.
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