Карантин і робота банків: валютні обмеження та санітарні години

Карантин в Україні триває вже більше тижня і банки поступово обмежують свою роботу в цілях безпеки клієнтів та працівників. Сайт 24 каналу дізнався нові умови роботи найбільших банків України.

З 12 березня в Україні запровадили карантин. Деякі банки ввели серйозні обмеження через це, зокрема закриття низки відділень та припинення продажу готівкової валюти. Натомість інші обійшлися лише вимогою надівати маску для своїх клієнтів. Ми описали як працюють найбільші банки України зараз.

Зверніть увагу Надзвичайну ситуацію вводять у Тернопільській, Черкаській і Донецькій областях: рішення Кабміну

Проте за умови, що введуть надзвичайний стан, банки можуть прийняти рішення застосувати серйозніші обмеження. Причин для паніки немає, адже Нацбанк зобов'язав працювати всі центральні та ключові відділення банків.

ПриватБанк



ПриватБанк під час карантину / GettyImages

Валютні обмеження

З 18 березня клієнти ПриватБанку можуть обміняти валюту лише онлайн. Про це повідомляють у пресслужбі банку.

Обміняти валюту можна через:

мобільний банк Privat24;

веб версію Приват24;

мережу терміналів самообслуговування.

Готівку в іноземній валюті зможуть отримати лише власники готівкових депозитів, термін дії яких завершується, за попереднім замовленням валютних коштів.

У банку пояснюють, що ввели обмеження задля безпеки людей під час карантину, а також через припинення авіасполучення, адже саме таким способом доставляють готівкову валюту в Україну. Тож обмеження діятимуть принаймні до 30 березня.

Що таке валютні обмеження?Це правила, які обмежують операції з валютою. Валютні обмеження можуть бути вибірковими, на приклад, заборона лише купівлі населенням іноземної валюти в готівковому вигляді. Або повна заборона.

Продовження терміну дії карток

У банку заявили, що продовжили дію карток для виплат (зарплатні, пенсійні, соціальні картки) на 90 днів. Це стосується карток, термін дії яких завершується під час карантину.

Санітарна година та інші обмеження

ПриватБанк встановив санітарну годину з 12:30 до 13:30. В цей час банк закритий для клієнтів. Також протягом дня у відділенні банку проводять регулярне прибирання з використанням дезінфікуючих засобів. У вихідні робота банку обмежена. Відвідувачів просять стояти в черзі надворі.

ПриватБанк відправив своїх співробітників, які не залучені у підтримці критично важливих сервісів та обслуговуванні клієнтів, додому для дистанційної роботи.

Ощадбанк



Як працює Ощадбанк під час карантину / Фото: Національний промисловий портал

Валютні обмеження

Банк визнав, що відчуває дефіцит готівкової валюти, але поки не вводив обмежень.

Чому виникла проблема з нестачею готівки?З 16 березня Україна припинила міжнародні авіасполучення. Саме таким способом в Україну доставляють готівкову валюту. Через те, що населення масово скуповує іноземну валюту та продає гривню, виник великий дисбаланс і відповідно нестача готівкової валюти.



На безготівковому ринку такої проблеми нема, оскільки Нацбанк щодня продає на ринок валюту із резервів.

Санітарні години та припинення роботи відділень

Ключові відділення банку працюватимуть, але можливі зміни в їх графіку роботи – скорочення часу роботи відділень, встановлення різного часу для обслуговування людей старшого віку та інших категорій клієнтів, перерви на санітарну годину. Інші відділення тимчасово припиняють роботу. Дізнатися як працює та чи працює взагалі відділення поблизу дому можна за посиланням.

Ощадбанк також проводить додаткову дезінфекцію робочих місць, приміщень відділень, кас перерахунку, інкасаторських автомобілів.

Черги у відділеннях

У відділення допускають не більше 3-5 осіб в залежності від величини приміщення. Всі інші повинні дочекатися черги на вулиці. Клієнти в черзі повинні стояти на відстані мінімум 1 метр одне від одного (загальноприйняті рекомендації – це 1,5 метри – 24 канал). Якщо ви маєте ознаки хворобливості, то у банк просять не заходити.

Важливо Верховна Рада на карантині: які ризики від зупинки роботи парламенту

Внутрішньо переміщені особи

Через карантин закрили контрольні пункти в’їзду-виїзду з окупованими територіями на Донбасі (КПВВ). Банк заявив, що всі соціальні виплати та пенсії будуть нараховувати і надалі. На час карантину не потрібно підтверджувати перебування внутрішньо переміщених осіб на підконтрольній Україні території. Крім цього, не будуть блокувати видаткові операції за поточним рахунком ВПО, якщо власник рахунку не пройшов фізичну ідентифікацію.

Укрексімбанк



Як працює Укрексімбанк під час карантину / Фото: Ugproekt.com.ua

Валютні обмеження

Банк тимчасово продає валюту лише для безготівкових операцій:

пролонгація депозитів;

купівля валюти для розміщення депозиту на 3 місяці і більше;

для поповнення поточних/карткових рахунків;

переказ коштів в іноземній валюті на рахунки клієнтів.

Перекази MoneyGram та Western Union

Через дефіцит готівкової валюти в Україні банк обмежує умови отримання переказів по міжнародних системах переказів MoneyGram та Western Union. Тепер це можна зробити за умови зарахування суми переказу на поточний/картковий рахунок клієнта в іноземній валюті, або виплати переказу в національній валюті за курсом банку, встановленим на день здійснення операції.

Робота відділень

З 23 березня банк обмежує роботу кількох відділень у Дніпрі, кривому Розі, Києві, Львові, Харкові, Чернівцях, Хмельницькому, Житомирі, Запоріжжі та Миколаєві. Деталі за посиланням.

Укрексімбанк запровадив технічні перерви для санітарної обробки приміщень.

Райффайзен Банк Аваль



Як працює Райффайзен Банк Аваль під час карантину / Фото: ua.news

Валютні обмеження

Банк на час карантину припинив валютні операції у відділеннях банку. Рекомендують для обміну валют користуватися онлайн-послугами. Наразі в касі можна отримувати готівку в іноземній валюті зі своїх рахунків, проте значні суми необхідно замовити попередньо.

До теми Валютні обмеження через карантин: чому не варто панікувати

Робота відділень

З 19 березня усі відділення банку обслуговують лише за попереднім записом. Для цього потрібно подзвонити в Інформаційний центр банку:

для приватних клієнтів – 0 800 500 500;

бізнес-клієнтів – 0 800 505 045;

преміум-клієнтів – 0 800 500 500;

через персонального менеджера.

Відділення працюють в скороченому режимі. У містах відділення банку відкриті з 10:00 по 16:00 з перервою з 13 по 14 години. У малих районних центрах (населення менше 50 тисяч) відділення працюють з 9:00 по 15:00 з перервою з 12 по 13 години. При цьому банк протягом дня закривається на технічні перерви для проведення дезінфекції приміщення.

Райффайзен долучився до ініціативи переходу працівників на віддалену роботу. Ті, хто має змогу працювати дистанційно, працюють з дому, а кількість працівників, які працюють безпосередньо з клієнтами у відділенні, зменшили.

Альфа-Банк



Як працює Альфа-Банк під час карантину / Альфа-Банк

Валютні обмеження

Альфа-Банк також перевів валютні операції онлайн. Тепер не можна купити американський долар у відділенні банку, але можна його продати. Всі валютні операції можна проводити в мобільному банкінгу без обмежень. Туди додали опцію конвертації доларів в євро, які можна зняти в касі.

Робота відділень

Альфа-Банк з 17 березня на час карантину призупинив роботу 45 відділень в Гайвороні, Знам’янці, Кам’янець-Подільському, Києві, Львові, Запоріжжі, Миколаєві, Одесі, Полтаві, Тернополі, Ужгороді, Харкові, Херсоні, Хмельницькому, Чернівцях.

Інші відділення продовжують працювати лише по буднях з 9:00 по 18:00 з обідньою перервою з 13 по 14 години. Протягом дня також робитимуть 15-хвилинні перерви для провітрювання та дезінфекції приміщення. Також касові операції для клієнтів доступні до 17:00.

Альфа-Банк також обмежив кількість відвідувачів. В банк можна зайти лише, якщо вдасться тримати дистанцію 1 метр з іншими відвідувачами. Якщо ні, то просять зачекати черги надворі. Закликають клієнтів приходити в масках та перед входом дезінфікувати руки.

ПУМБ



Як працює ПУМБ під час карантину / Фото: pro-banki.com.ua

Кредити

З 18 березня банк ПУМБ на час карантину припинив розглядати нові заявки на оформлення кредитів готівкою та заявки на отримання кредитних карток. Все для того, щоб зменшити кількість відвідувачів.

Корисно знати Комуналка, ЄСВ, штрафи: як змінили виплати на час карантину

Робота відділень

ПУМБ тимчасово припинив роботу кількох відділень у Києві:

№42, м. Київ, Шевченківський р-н., вул. Вадима Гетьмана, 1

№36, м. Київ, Шевченківський район, вул. Саксаганського, 120

№19, м. Київ, Оболонський р-н, Оболонська набережна, буд. 15, корпус 5

№20, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Золотоворітська, буд. 13, корпус "а"

№35, м. Київ, Оболонський р-н, пр. Оболонський, 26

Інші відділення Києва працюють з 10:00 по 16:00 (перерва 13:00-14:00). Каса працює до 15:30. Кожні дві години є 15-хвилинні перерви для провітрювання та дезінфекції приміщення. На вихідних відділення не працюють.

Для відділень інших міст все так само, проте працюють на дві години довше, відповідно саме відділення працює до 18:00, а каси до 17:30.

Банк закликає відвідувачів відділень дотримуватися дистанції не менше 1 м від інших, а в зоні самообслуговування 24/7 може знаходитися лише 1 людина. Якщо у відділені більше 3-5 клієнтів, банк просить інших очікувати свою чергу на вулиці на безпечній відстані.

ОТП Банк

Робота відділень

Відділення банку працюють з 9:00 по 17:00. Касові операції проводять з 9:30 по 16:00. До кінця карантину не працюватимуть денні каси продовженого дня та каси у післяопераційний час. Відділення "Набережне" у Києві в цей період працюватиме з 10:00 до 17:00.

Банк закликає клієнтів користуватися онлайн банкінгом OTP Smart та обіцяє плюс 1% для відкриття строкових депозитів таким способом.

Укрсиббанк

Робота відділень

У відділеннях Укрсиббанку одночасно можуть перебувати не більше 3-5 людей в залежності від розміру приміщення. Відділення працюють з 10:00 до 16:00, перерва з 13:00 до 14:00, субота, неділя — вихідні дні.

Укргазбанк

Укргазбанк – як і Укрсиббанк жодним чином не змінив своєї роботи під час карантину. Проте у банку все ж посилили заходи безпеки. Усі приміщення банку регулярно дезінфікуються, відвідувачі перевіряються на підвищену температуру та забезпечуються засобами дезінфекції рук, а співробітники банку забезпечені засобами індивідуального захисту. Більшість відділень обладнана пристроями для дезінфекції готівки. Клієнти можуть відвідати відділення лише з маскою.

Чого очікувати в режимі надзвичайного стану?

За даними ЗМІ вже завтра, 24 березня, Верховна рада може розглянути введення надзвичайного стану в країні. За іншими даними це станеться не раніше 25 березня. Та в будь-якому випадку це станеться. Поки важко передбачити як це вплине на роботу банків, але в неділю, 22 березня, Нацбанк видав лист про умови роботи банків у період посилених заходів протидії поширенню коронавірусу. Поки що можна спиратися на них.

Важливо Надзвичайний стан в Україні: що означає і як жити в його умовах

Банки зобов'язані

​Забезпечити безперебійну роботу центральних офісів, дистанційних каналів обслуговування та контакт-центрів.

Максимально перевести взаємодію з клієнтами в онлайн.

Забезпечити безперебійну інкасацію виторгу магазинів, обробку розрахунків кредитним та дебетними картками у магазинах, банкоматах та терміналах.

Банкам рекомендують

За можливості використовувати дистанційні засоби вимірювання температури відвідувачів.

За потреби реалізувати право відмовити в обслуговуванні клієнтові із симптомом коронавірусу.

Врахувати необхідність обслуговувати "спальні" райони, щоб люди не їздили в банки через пів міста.

Банкам заборонено

Нараховувати та стягувати неустойки, штрафи чи пеню за несвоєчасні платежі за споживчими кредитами.

Підвищувати відсоткову ставку за споживчими кредитами.

Нараховувати та стягувати неустойки за несвоєчасну сплату житлово-комунальних послуг.

Що таке надзвичайний стан?Це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях. Вводиться він при виникненні надзвичайних ситуацій не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров’ю громадян.



Вводиться надзвичайний стан задля того аби обмежити поширення пандемії.Наразі режим надзвичайного стану ввели в багатьох країнах серед яких: Італія, Словаччина, Чехія, Ісландія, Естонія, Іспанія, Румунія, Сербія, Латвія, Болгарія, Швейцарія, Казахстан, США.

Важливо! Готівка у банкоматах повинна бути – банки зобов'язані це забезпечити. Однак у НБУ нагадали: контактувати з готівкою слід якнайменше, адже вона може бути носієм вірусу.

Зверніть увагу В аптеках, магазинах і на АЗС встановлять позначки дистанції між покупцями

Коронавірус та карантин в Україні: головне

Станом на 23 березня в Україні зафіксували 78 випадків захворювання на Covid-19, з них 3 випадки – летальні.

З 12 березня 2020 року в Україні ввели загальнонаціональний карантин – попередньо до 3 квітня.

З 16 березня закриті кордони для іноземців.

З 18 березня заборонене залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення.



Що заборонено в Україні під час карантину / Інфографіка 24 каналу