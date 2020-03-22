Карантин і церква: у Львові відправляють богослужіння у пустих храмах – фото

Аби не допустити поширення коронавірусу в Україні влада тимчасова заборонила масові заходи за участю понад 10 осіб. Це стосується, зокрема, релігійних обрядів і церемоній. Священники теж закликають вірян залишатися вдома, а за богослужіннями спостерігати в онлайн-режимі. У Львові цих вказівок дотримуються.

Так, мер міста Андрій Садовий оприлюднив у своєму телеграм-каналі фото із напівпорожнього Храму Ольги та Єлизавети у Львові. Він подякував усім містянам, які дослухаються порад та допомагають своїм старшим рідним і близьким "відвідати церкву завдяки онлайн-трансляціям".

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Так виглядає ранкова служба в одному з львівських храмів – Ольги та Єлизавети. Декілька людей, які все ж прийшли, слухають богослужіння на вулиці на безпечній відстані один від одного,

– повідомив він.



Ранкове богослужіння у Храмі Ольги та Єлизавети у Львові / Фото з телеграм-каналу Андрія Садового

Увага! У неділю, 22 березня, львів'яни зможуть дивитись на 24 каналі пряму трансляцію із Патріаршого собору Воскресіння Христового УГКЦ у Києві. Вона розпочнеться об 11:00.



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