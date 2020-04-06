Карантин у Києві: мерія столиці оприлюднила перелік місць, де не можна з’являтися без маски

Київська міська рада оприлюднила перелік місць, які вважаються "громадськими". У них, після відповідного розпорядження уряду, заборонено перебувати без захисної маски через спалах COVID-19в Україні та пандемію коронавірусу у світі.

Так, відповідне роз’яснення надали у мерії Києва. Пресслужба оприлюднила перелік на фейсбук-сторінці Київської міськради.

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"Громадськими місцями" у Києві вважаються:

території загального користування: вулиці, майдани, площі, бульвари, проспекти, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки, сквери та майданчики, підземні переходи, парки, рекреаційні зони, сади, пляжі, кладовища, інші території загального користування;

приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ, підприємств, установ та організацій (зокрема, заклади торгівлі, надання послуг тощо) усіх форм власності, готелів та аналогічних засобів розміщення громадян, гуртожитків, вокзалів та аеропортів;

транспорт (у тому числі який працює у режимі регулярних спеціальних перевезень), зупинки громадського транспорту; прибудинкові території;

території будівель та споруд інженерного захисту територій; території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

Відтак, у мерії столиці нагадали, що від 6 квітня громадянам заборонили пересуватися вулицями без документів, що посвідчують особу, самовільно залишати місця обсервації або ізоляції, порушувати умови самоізоляції.

Також не можна перебувати у громадських місцях без маски або респіратора, переміщатися групою більше ніж 2 особи, перебувати у громадських місцях особам, які не досягли 14 років, без супроводу батьків, проводити всі масові заходи.

Окремо заборонене відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, окрім вигулу домашніх тварин однією особою та в разі службової необхідності.



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