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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Карантин у Києві: поліція взялася за переповнені маршрутки і водіїв-порушників

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      Поліція контролюватиме дотримання карантину у громадському транспорті / Нацполіція

      У Києві працівники поліції почали зупиняти переповнені пасажирами маршрутки. Водночас у Дніпрі, Харкові, Одесі та Львові створять поліцейські мобільні спецгрупи, які перевірятимуть кількість пасажирів у громадському транспорті.

      У всіх інших регіонах цю роботу проводитимуть патрульні поліцейські. Про це повідомив глава Національної поліції України Ігор Клименко, повідомляє пресцентр Нацполіції.

      Актуально Карантин в Україні: хто контролюватиме пасажирів у маршрутках і трамваях

      За його словами, усі поліцейські, які несуть службу на вулицях міст і сіл, проводитимуть інформаційну роботу. Також він закликав керівників профільних підприємств і підприємців, що надають послуги пасажирських перевезень, з розумінням поставитися до тимчасових заборон.

      Зверніть увагу! Попри заборону в Україні все ще їздять переповнені маршрутки, а люди в транспорті – без масок. Детальніше – за посиланням.

      Сьогодні водія-порушника правоохоронці спіймали на вулиці Братиславській, що у Деснянському районі Києва.


      Поліція зупинила порушника-водія у Києві / Фото dtp.kiev.ua

      Звернення глави Нацполіції до українців: дивіться відео

      Обмеження у роботі транспорту під час карантину: основне

      • В Україні з 17 березня діє суворий карантин, за якого заборонені міжобласні та міжміські перевезення. З 12:00 18 березня заборонено залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення.
      • У містах повинні перебувати одночасно не більше 10 людей у маршрутках і таксі.
      • У тролейбусах, автобусах, вагонах трамвая одночасно можуть їхати до 20 осіб.
      • У Києві, Дніпрі та Харкові сьогодні закриють метро.


      Що заборонено в Україні під час карантину / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Коронавірус в Україні МЗС України Новини України Транспорт Карантин в Україні 2020 Новини Києва Поліція
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