Карантин у Києві: поліція взялася за переповнені маршрутки і водіїв-порушників
У Києві працівники поліції почали зупиняти переповнені пасажирами маршрутки. Водночас у Дніпрі, Харкові, Одесі та Львові створять поліцейські мобільні спецгрупи, які перевірятимуть кількість пасажирів у громадському транспорті.
У всіх інших регіонах цю роботу проводитимуть патрульні поліцейські. Про це повідомив глава Національної поліції України Ігор Клименко, повідомляє пресцентр Нацполіції.
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За його словами, усі поліцейські, які несуть службу на вулицях міст і сіл, проводитимуть інформаційну роботу. Також він закликав керівників профільних підприємств і підприємців, що надають послуги пасажирських перевезень, з розумінням поставитися до тимчасових заборон.
Зверніть увагу! Попри заборону в Україні все ще їздять переповнені маршрутки, а люди в транспорті – без масок. Детальніше – за посиланням.
Сьогодні водія-порушника правоохоронці спіймали на вулиці Братиславській, що у Деснянському районі Києва.
Поліція зупинила порушника-водія у Києві / Фото dtp.kiev.ua
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Обмеження у роботі транспорту під час карантину: основне
- В Україні з 17 березня діє суворий карантин, за якого заборонені міжобласні та міжміські перевезення. З 12:00 18 березня заборонено залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення.
- У містах повинні перебувати одночасно не більше 10 людей у маршрутках і таксі.
- У тролейбусах, автобусах, вагонах трамвая одночасно можуть їхати до 20 осіб.
- У Києві, Дніпрі та Харкові сьогодні закриють метро.
Що заборонено в Україні під час карантину / Інфографіка 24 каналу