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      Карантин у Києві: що відомо про роботу метро

      - Читать новость на русском
      Як під час карантину працюватиме метро в Києві / uatv.ua

      Під час карантину через коронавірус столичне метро працюватиме в звичайному режимі. Однак його продовжуватимуть посилено дезінфікувати.

      Про режим роботи метро повідомили у пресслужбі Київського метрополітену.

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      Метро наразі працюватиме у звичайному графіку з посиленим режимом дезінфекції, який було запроваджено у кінці січня 2020 року,
      – йдеться в повідомленні.

      Усім працівникам метро рекомендують носити маски. Про це розповіла речниця метрополітену Наталія Макогон, пише "РБК-Україна".

      Двічі в день проводять дезінфекцію підлоги, поручнів, підвіконня, ручок дверей. Один раз в день перед виходом на рейс обробляють весь рухомий склад. За словами Макогон, для дезінфекції використовують розчини Тентамін та Тентамін +.

      Що відомо про режим роботи київського метро

      • Основний час відкриття всіх станцій – 5:45. Основний час закриття всіх станцій – 00:00.
      • Інтервал руху поїздів залежить від часу доби, дня та лінії. У час-пік (7:00 – 10:00 та 17:00 – 20:00): 1 хвилина 30 секунд – 3 хвилини. У вечірній час (у вихідні та святкові дні): 5 – 10 хвилин.

      Карантин в Україні: основне

      • З 11 березня в усій Україні ввели карантин на 3 тижні через поширення коронавірусу. Обмежувальні заходи триватимуть до 3 квітня.
      • Впродовж цього часу заборонене проведення масових культурних, спортивних та розважальних заходів. Тимчасово зупинили навчання у школах, університетах та дитсадках.
      • Заборонено проводити масові заходи, в яких беруть участь понад 200 людей. Ця заборона не стосується заходів державної необхідності.
      • Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій. Однак воно повинне відбуватися без глядачів.


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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини України Здоров'я Коронавірус в Україні Новини Києва Метро
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