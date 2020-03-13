Карантин в Італії: жителі з вікон разом співають пісні – відео
Жителі італійського міста Сієна намагаються не падати духом у розпал епідемії коронавірусу. Сусіди схиляються зі своїх вікон, щоб разом співати улюблену місцеву народну пісню.
Відео широко розповсюджується у соціальних мережах та нагадує про важливість духу та солідарності у такі кризові періоди.
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Пісня Canto della Verbena (І поки Сієна спить) – улюблена місцева народна пісня. Її жителі Сієни зазвичай співають для того, щоб висловити свою гордість за прекрасне тосканське місто.
Як коментують відео у мережі
Ролик у мережі опублікував письменник Девід Аллегранті.
У Сієні, місті, до якого я дуже прив’язаний, ти залишаєшся вдома, але співаєш разом, ніби на вулиці. Мене зворушили,
– підписав пост письменник.
Композитор, мовник і письменник Говард Гудоллл відповів йому: "Коли випадає вечір у замкненій Сієні, громадяни у своїх будинках співають разом, ніби вони на вулиці. Який зворушливий заповіт для музичних та відкритих людей Італії".
Інший користувач у твіттері написав: "Уявіть, що цілий світ співає так зі своїх будинків. Ні ненависті, ні нічого. Просто всі разом. Любіть це так сильно".
В італійській Сієні жителі з вікон разом співають пісні: дивіться відео
Коронавірус в Італії: основне
- Серед європейських країн найбільше від коронавірусу постраждала Італія. Там захворіли понад 15 тисяч людей, померли – 1 тисяча 16 людей.
- Спершу коронавірус поширився на північ держави, однак згодом охопив усю країну.
- Італія стала першою країною у світі, яка через коронавірус ввела обмеження на території усієї країни.
- Пересуватися у межах Італії можна лише з поважної причини – на роботу, через стан здоров’я або у зв'язку з сімейними обставинами.
- Діє також заборона на публічні зібрання, зачинені перукарні, салони краси, заклади харчування, зокрема бари й ресторани.
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