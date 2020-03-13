Карантин в Італії: жителі з вікон разом співають пісні – відео

Жителі італійського міста Сієна намагаються не падати духом у розпал епідемії коронавірусу. Сусіди схиляються зі своїх вікон, щоб разом співати улюблену місцеву народну пісню.

Відео широко розповсюджується у соціальних мережах та нагадує про важливість духу та солідарності у такі кризові періоди.

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Пісня Canto della Verbena (І поки Сієна спить) – улюблена місцева народна пісня. Її жителі Сієни зазвичай співають для того, щоб висловити свою гордість за прекрасне тосканське місто.

Як коментують відео у мережі

Ролик у мережі опублікував письменник Девід Аллегранті.

У Сієні, місті, до якого я дуже прив’язаний, ти залишаєшся вдома, але співаєш разом, ніби на вулиці. Мене зворушили,

– підписав пост письменник.

Композитор, мовник і письменник Говард Гудоллл відповів йому: "Коли випадає вечір у замкненій Сієні, громадяни у своїх будинках співають разом, ніби вони на вулиці. Який зворушливий заповіт для музичних та відкритих людей Італії".

Інший користувач у твіттері написав: "Уявіть, що цілий світ співає так зі своїх будинків. Ні ненависті, ні нічого. Просто всі разом. Любіть це так сильно".

В італійській Сієні жителі з вікон разом співають пісні: дивіться відео

A Siena, città alla quale sono molto legato, si sta in casa ma si canta insieme come se si fosse per la strada. Mi sono commosso pic.twitter.com/IDPqNEj3h3 — David Allegranti (@davidallegranti) March 12, 2020

Коронавірус в Італії: основне

Серед європейських країн найбільше від коронавірусу постраждала Італія. Там захворіли понад 15 тисяч людей, померли – 1 тисяча 16 людей.

Спершу коронавірус поширився на північ держави, однак згодом охопив усю країну.

Італія стала першою країною у світі, яка через коронавірус ввела обмеження на території усієї країни.

Пересуватися у межах Італії можна лише з поважної причини – на роботу, через стан здоров’я або у зв'язку з сімейними обставинами.

Діє також заборона на публічні зібрання, зачинені перукарні, салони краси, заклади харчування, зокрема бари й ресторани.



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