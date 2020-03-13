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      Карантин в Італії: жителі з вікон разом співають пісні – відео

      - Читать новость на русском
      В Італії жителі з вікон разом співають підбарьорливі пісні / Скріншот з відео

      Жителі італійського міста Сієна намагаються не падати духом у розпал епідемії коронавірусу. Сусіди схиляються зі своїх вікон, щоб разом співати улюблену місцеву народну пісню.

      Відео широко розповсюджується у соціальних мережах та нагадує про важливість духу та солідарності у такі кризові періоди.

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      Пісня Canto della Verbena (І поки Сієна спить) – улюблена місцева народна пісня. Її жителі Сієни зазвичай співають для того, щоб висловити свою гордість за прекрасне тосканське місто.

      Як коментують відео у мережі

      Ролик у мережі опублікував письменник Девід Аллегранті.

      У Сієні, місті, до якого я дуже прив’язаний, ти залишаєшся вдома, але співаєш разом, ніби на вулиці. Мене зворушили,
      – підписав пост письменник.

      Композитор, мовник і письменник Говард Гудоллл відповів йому: "Коли випадає вечір у замкненій Сієні, громадяни у своїх будинках співають разом, ніби вони на вулиці. Який зворушливий заповіт для музичних та відкритих людей Італії".

      Інший користувач у твіттері написав: "Уявіть, що цілий світ співає так зі своїх будинків. Ні ненависті, ні нічого. Просто всі разом. Любіть це так сильно".

      В італійській Сієні жителі з вікон разом співають пісні: дивіться відео

      Коронавірус в Італії: основне

      • Серед європейських країн найбільше від коронавірусу постраждала Італія. Там захворіли понад 15 тисяч людей, померли – 1 тисяча 16 людей.
      • Спершу коронавірус поширився на північ держави, однак згодом охопив усю країну.
      • Італія стала першою країною у світі, яка через коронавірус ввела обмеження на території усієї країни.
      • Пересуватися у межах Італії можна лише з поважної причини – на роботу, через стан здоров’я або у зв'язку з сімейними обставинами.
      • Діє також заборона на публічні зібрання, зачинені перукарні, салони краси, заклади харчування, зокрема бари й ресторани.


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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Музика Коронавірус Covid-19 Здоров'я
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