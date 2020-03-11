Карантин в Україні: екперт сказав, як це вплине на економіку

Через загрозу поширення коронавірусу Україна на три тижні йде на карантин. Кажуть, що збитків в економіці не уникнути і родинам, і компаніям, і державі. Чи можна їх оцінити і чого очікувати – читайте далі.

Найсильніший ефект, принаймні короткостроковий, може здійснити паніка, яка вже потроху розгортається у Києві. Адже саме від цього виграють торгівельні підприємства. Про це в ефірі програми "Про головне" на 24 каналі розповів економіст Андрій Блінов.

На часі По всій Україні ввели карантин через коронавірус

"Вони (торгівельні підприємства – 24 канал) можуть за один день розпродати тижневий, а може й більший запас продуктів чи інших товарів, які користуються підвищеним попитом в панічній ситуації. А потім це призведе до затоварення домогосподарств, а нові завози будуть за новими цінами через зміну курсу долара та євро. А це потім буде означати певну стагнацію у торгівлі", – пояснив експерт.

Він також зазначив, що карантин призведе до різкого збільшення віддаленої роботи. Однак це нанесе великого поштовху валовому продукту.

Щодо курсу долара, то на сьогодні попит перевищує пропозицію і абсолютно зрозуміло, що тенденція буде не змінна. Нацбанк буде пом'якшувати падіння національної валюти шляхом інтервенцій. Це буде тривати тоди, доки ринок не знайде свій паритет,

– додав Блінов.

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