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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Карантин в Україні: екперт сказав, як це вплине на економіку

      - Читать новость на русском

      Через загрозу поширення коронавірусу Україна на три тижні йде на карантин. Кажуть, що збитків в економіці не уникнути і родинам, і компаніям, і державі. Чи можна їх оцінити і чого очікувати – читайте далі.

      Найсильніший ефект, принаймні короткостроковий, може здійснити паніка, яка вже потроху розгортається у Києві. Адже саме від цього виграють торгівельні підприємства. Про це в ефірі програми "Про головне" на 24 каналі розповів економіст Андрій Блінов.

      На часі По всій Україні ввели карантин через коронавірус

      "Вони (торгівельні підприємства – 24 канал) можуть за один день розпродати тижневий, а може й більший запас продуктів чи інших товарів, які користуються підвищеним попитом в панічній ситуації. А потім це призведе до затоварення домогосподарств, а нові завози будуть за новими цінами через зміну курсу долара та євро. А це потім буде означати певну стагнацію у торгівлі", – пояснив експерт. 

      Він також зазначив, що карантин призведе до різкого збільшення віддаленої роботи. Однак це нанесе великого поштовху валовому продукту. 

      Щодо курсу долара, то на сьогодні попит перевищує пропозицію і абсолютно зрозуміло, що тенденція буде не змінна. Нацбанк буде пом'якшувати падіння національної валюти шляхом інтервенцій. Це буде тривати тоди, доки ринок не знайде свій паритет,
      – додав Блінов. 

      Що відомо про карантин в Україні: коротко

      • 11 березня 2020 року уряд України ухвалив рішення про запровадження карантину на загальнонаціональному рівні.
      • До 3 квітня Кабмін закриває навчальні заклади та забороняє проводити масові заходи за участі більш ніж 200 людей.
      • Проведення спортивних заходів буде можливим з дозволу міжнародних організацій, але обов'язково без глядачів.
      • До 1 червня уряд пропонує заборонити експорт товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.
      • Наразі в Україні зафіксували лише один випадок зараження коронавірусом. Захворів чоловік з Чернівців, який подорожував Європою.
      Останні новини про коронавірус в Україні: у Києві та Запоріжжі нові підозри
      сьогодні
      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Коронавірус Covid-19 Долар-Гривня Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020
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