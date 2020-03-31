Карантин в Україні: як держава зможе ускладнити роботу аграріям

Подальші обмеження, спрямовані на те, аби запобігти поширенню на території України коронавірусу COVID-19, створюють ризик введення додаткових заходів, які ускладнять роботу виробників сільськогосподарської продукції.

Таку думку у коментарі 24 каналу висловив юрист юридичної компанії Esquires Віктор Зальотін.

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Поки що заборонено лише роботу лише тих підприємтв та організацій, діяльність яких передбачає приймання відвідувачів: громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, торговельного і побутового обслуговування населення. Діяльність АПК не припинена, щоб уникнути продовольчої кризи.

Разом з там, за словами юриста, запровадження надзвичайної ситуації – лише передумова для введення подальших обмежень у зв’язку з карантином. Деякі з них можуть стосуватися українського АПК. Тому існує ризик введення додаткових заходів, що ускладнять роботу виробників сільськогосподарської продукції.

Законодавство, за словами Зальотіна, передбачає введення наступних заходів в залежності від обставин, що можуть виникнути.

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1. Відповідно до статті 37 Кодексу цивільної безпеки України біологічний захист населення, тварин і рослин включає:

своєчасне виявлення чинників та осередку біологічного зараження, його локалізацію і ліквідацію;

прогнозування масштабів і наслідків біологічного зараження, розроблення та запровадження своєчасних заходів;

обмежувальні протиепідемічні заходи, обсервації та карантину;

дезінфекційні заходи в осередку зараження, знезараження суб’єктів господарювання, тварин та санітарної обробки населення;

інші заходи біологічного захисту залежно від ситуації, що склалася.

Біологічний захист населення, тварин і рослин додатково включає встановлення протиепідемічного, протиепізоотичного та протиепіфітотичного режимів та їх дотримання суб’єктами господарювання.

2. Положення про функціональну підсистему захисту сільськогосподарських тварин і рослин єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру вказує, що залежно від масштабів і особливостей надзвичайної ситуації, що прогнозується або виникла уповноважені органи можуть установлювати один з таких режимів:

режим підвищеної готовності - при істотному погіршенні виробничо-промислового, хімічного, біологічного (бактеріологічного), стану;

режим діяльності з надзвичайної ситуації – при реальній загрозі виникнення надзвичайних ситуацій і реагуванні на них;

режим діяльності за надзвичайного стану запроваджується в Україні або на окремих територіях в порядку, визначеному Конституцією та Законом "Про надзвичайний стан".

3. Також у зв’язку з карантином можуть посилитися заходи, передбачені статтею 7 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення". Зокрема – лабораторні дослідження з безоплатним вилученням зразків, примусове усування від роботи інфікованих працівників або працівників, які контактували з інфікованими.

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4. Окремі норми стосуються тварин та виробників тваринної продукції. Закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб" вказує, що захист населення від інфекційних хвороб, спільних для тварин і людей (зооантропонозних інфекцій), забезпечується проведенням ветеринарно-санітарних, протиепізоотичних, профілактичних і протиепідемічних заходів під час догляду за тваринами, виробництва, переробки та реалізації продукції тваринництва, дотриманням усіма господарюючими суб'єктами вимог ветеринарних, санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм, а також контролем місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за їх дотриманням.

Юридичні особи, незалежно від форм власності, забезпечують проведення профілактичних дезінфекційних заходів у жилих, виробничих та інших приміщеннях і на земельних ділянках, які їм належать. Також можуть проводити профілактичні медичні огляди.

Закон також зобов’язує проводити дезінфекційні заходи у місцях, де перебували інфіковані особи.

Якщо підтвердиться ризик перенесення вірусу тваринами, за законом "Про ветеринарну медицину" запровадять такі заходи:

проведення досліджень та ізоляція інфікованих тварин;

ізоляція хворих тварин та закриття потужностей (об’єктів), де виявлено присутність хвороби;

заборона або обмеження переміщення тварин;

заборона переміщення за межі інфікованих потужностей (об’єктів) будь-яких товарів, засобів догляду за тваринами, супутніх об’єктів та гною;

забій тварин;

вилучення і безпечне знищення туш тварин, які загинули або були вбиті, та інших товарів або гною у разі неможливості їх знешкодження звичайними методами очистки та дезінфекції;

здійснення спеціальних ветеринарно-санітарних заходів в інфікованій, буферній зонах та зоні спостереження;

заборона організації ярмарків, ринків, виставок, аукціонів, публічних або інших заходів із залученням тварин, а також функціонування майданчиків для торгівлі тваринами;

заборона або обмеження здійснення злучки тварин;

вакцинація, клінічні обстеження та лікування тварин;

обмеження переміщення осіб, які були в контакті з інфікованими тваринами та тваринами, щодо яких є підозра, що вони інфіковані, або з іншими товарами чи гноєм від інфікованих тварин;

закриття та блокування підходів до інфікованих зон;

дезінфекція, дератизація, дезінсекція тваринницьких приміщень, загонів для худоби, дворів, пасовиськ, місць водопою та інших місць, де утримуються інфіковані тварини або тварини, щодо яких є підозра, що вони інфіковані, а також супутніх об’єктів, які перебували в контакті з ними.

5. Не оминуть ризик введення додаткових заходів у зв’язку з карантином і виробники рослинної продукції. Зокрема, відповідно до Закону "Про карантин рослин" виробників можуть зобов’язати:

надавати державним фітосанітарним інспекторам у визначених законом випадках безперешкодно доступ до об’єктів регулювання на будь-якій стадії виробництва, переробки чи обігу для проведення інспектування, перевірки документації та відбору зразків від об’єктів регулювання для визнання їх фітосанітарного стану;

сприяти проведенню карантинних заходів у карантинних та прилеглих до них зонах у разі виявлення карантинних організмів.

Перелік регульованих шкідливих організмів не містить коронавірусу, тому поки що підстав посилених перевірок рослинної продукції поки що немає.

6. Відповідно до положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд варто чекати відвідування посадовими особами державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ.

Виробники сільськогосподарської продукції не можуть повпливати на можливі варіанти розповсюдження та мутацій вірусу, а також на рішення уряду. Проте, задля мінімізації негативного впливу карантину на виробництво:

Превентивно забезпечувати безпеку працівників та виробництва;

Максимально користуватися наданими державою пільгами;

Ініціювати зменшення розміру орендної плати за землю чи виробничі приміщення;

Продумати маркетингові заходи задля збільшення обсягів реалізації продукції;

За можливості перепрофілювати виробництво під актуальні потреби населення.

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Нагадаємо, по всій території України запроваджено режим надзвичайної ситуації з метою запобігти поширенню епідемії коронавірусу.



Надзвичайна ситуація: що треба знати / Інфографіка 24 каналу