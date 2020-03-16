Карантин в Україні: в Одесі закривають усі заклади, крім продуктових магазинів та аптек
З півночі 16 березня 2020 припиняють роботу усіх закладів загального користування, приватних чи державних, якщо там збираються понад 10 людей. Обмежувальні заходи вводять, щоб запобігти поширенню захворювання COVID-19, викликаного новим коронавірусом.
Одеський міський голова Геннадій Труханов 15 березня підписав розпорядження “Про тимчасове зупинення роботи об'єктів загального користування, розташованих в Одесі, з метою попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19".
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Відповідне повідомлення опублікували на офіційному сайті міста Одеси.
Які обмеження запроваджують в Одесі
З півночі 16 березня припиняють роботу заклади, де збираються понад 10 людей:
- Кінотеатри, театри, музеї, галереї, бібліотеки, інші культурні й розважальні заклади.
- Дитячі розважальні центри та клуби, майданчики, серед яких і спортивні.
- Фітнес-клуби, тренажерні зали, басейни, стадіони.
- Зоопарки, водні парки, парки атракціонів.
- Усі магазини, крім продуктових та аптек.
- Торговельно-розважальні центри.
- Будівельні та інші ринки, крім продуктових.
- Ресторани, заклади громадського харчування.
Закривають також і інші заклади – "на розсуд та під особисту відповідальність керівника".
Важливо!
За невиконання розпорядження – персональна відповідальність згідно з чинним законодавством України.
Розпорядженням не визначено кінцеву дату чинності: у документі мовиться, що про припинення дії обмежень повідомлять окремим розпорядженням міського голови.
Де ще в Україні закрили усі заклади торгівлі?Спершу у Чернівецькій області, де виявили перший в Україні випадок інфікування коронавірусом: там оголосили надзвичайну ситуацію, не працюють ринки, закриті спортивні клуби та театри.
У Львові з понеділка, 16 березня, закривають усі заклади торгівлі для запобігання поширенню коронавірусу. Працюватимуть лише продуктові крамниці, аптеки та заправки.
По всій Україні також закрили кінотеатри мережі "Планета кіно" і "Multiplex".
Карантин в Україні: коротко
- В Україні по всій території оголосили 12 березня карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року.
- Не працюватимуть навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участі глядачів.
- Заборонені масові культурні та розважальні заходи, якщо у них участь мали б брати 200 та більше людей.
- Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.
Що робити, аби не заразитися небезпечними хворобами / Інфографіка 24 каналу