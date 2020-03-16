Карантин в Україні: в Одесі закривають усі заклади, крім продуктових магазинів та аптек

З півночі 16 березня 2020 припиняють роботу усіх закладів загального користування, приватних чи державних, якщо там збираються понад 10 людей. Обмежувальні заходи вводять, щоб запобігти поширенню захворювання COVID-19, викликаного новим коронавірусом.

Одеський міський голова Геннадій Труханов 15 березня підписав розпорядження “Про тимчасове зупинення роботи об'єктів загального користування, розташованих в Одесі, з метою попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19".

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Відповідне повідомлення опублікували на офіційному сайті міста Одеси.

Які обмеження запроваджують в Одесі

З півночі 16 березня припиняють роботу заклади, де збираються понад 10 людей:

Кінотеатри, театри, музеї, галереї, бібліотеки, інші культурні й розважальні заклади.

Дитячі розважальні центри та клуби, майданчики, серед яких і спортивні.

Фітнес-клуби, тренажерні зали, басейни, стадіони.

Зоопарки, водні парки, парки атракціонів.

Усі магазини, крім продуктових та аптек.

Торговельно-розважальні центри.

Будівельні та інші ринки, крім продуктових.

Ресторани, заклади громадського харчування.

Закривають також і інші заклади – "на розсуд та під особисту відповідальність керівника".

Важливо!



За невиконання розпорядження – персональна відповідальність згідно з чинним законодавством України.



Розпорядженням не визначено кінцеву дату чинності: у документі мовиться, що про припинення дії обмежень повідомлять окремим розпорядженням міського голови.

Де ще в Україні закрили усі заклади торгівлі?Спершу у Чернівецькій області, де виявили перший в Україні випадок інфікування коронавірусом: там оголосили надзвичайну ситуацію, не працюють ринки, закриті спортивні клуби та театри.



У Львові з понеділка, 16 березня, закривають усі заклади торгівлі для запобігання поширенню коронавірусу. Працюватимуть лише продуктові крамниці, аптеки та заправки.



По всій Україні також закрили кінотеатри мережі "Планета кіно" і "Multiplex".

Карантин в Україні: коротко

В Україні по всій території оголосили 12 березня карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року.

Не працюватимуть навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участі глядачів.

Заборонені масові культурні та розважальні заходи, якщо у них участь мали б брати 200 та більше людей.

Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.



Що робити, аби не заразитися небезпечними хворобами / Інфографіка 24 каналу