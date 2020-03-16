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      Карантин в Україні: в Одесі закривають усі заклади, крім продуктових магазинів та аптек

      - Читать новость на русском
      Міський голова Одеси Труханов запровадив в Одесі обмежувальні заходи / Фото: "Думская"

      З півночі 16 березня 2020 припиняють роботу усіх закладів загального користування, приватних чи державних, якщо там збираються понад 10 людей. Обмежувальні заходи вводять, щоб запобігти поширенню захворювання COVID-19, викликаного новим коронавірусом.

      Одеський міський голова Геннадій Труханов 15 березня підписав розпорядження “Про тимчасове зупинення роботи об'єктів загального користування, розташованих в Одесі, з метою попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19". 

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      Відповідне повідомлення опублікували на офіційному сайті міста Одеси. 

      Які обмеження запроваджують в Одесі

      З півночі 16 березня припиняють роботу заклади, де збираються понад 10 людей:

      • Кінотеатри, театри, музеї, галереї, бібліотеки, інші культурні й розважальні заклади.
      • Дитячі розважальні центри та клуби, майданчики, серед яких і спортивні.
      • Фітнес-клуби, тренажерні зали, басейни, стадіони.
      • Зоопарки, водні парки, парки атракціонів.
      • Усі магазини, крім продуктових та аптек.
      • Торговельно-розважальні центри.
      • Будівельні та інші ринки, крім продуктових.
      • Ресторани, заклади громадського харчування.

      Закривають також і інші заклади – "на розсуд та під особисту відповідальність керівника".

      Важливо!

      За невиконання розпорядження – персональна відповідальність згідно з чинним законодавством України.

      Розпорядженням не визначено кінцеву дату чинності: у документі мовиться, що про припинення дії обмежень повідомлять окремим розпорядженням міського голови.

      Де ще в Україні закрили усі заклади торгівлі?Спершу у Чернівецькій області, де виявили перший в Україні випадок інфікування коронавірусом: там оголосили надзвичайну ситуацію, не працюють ринки, закриті спортивні клуби та театри.

      У Львові з понеділка, 16 березня, закривають усі заклади торгівлі для запобігання поширенню коронавірусу. Працюватимуть лише продуктові крамниці, аптеки та заправки.

      По всій Україні також закрили кінотеатри мережі "Планета кіно" і "Multiplex".

      Карантин в Україні: коротко

      • В Україні по всій території оголосили 12 березня карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року.
      • Не працюватимуть навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участі глядачів.
      • Заборонені масові культурні та розважальні заходи, якщо у них участь мали б брати 200 та більше людей.
      • Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.

      Коронавірус
      Що робити, аби не заразитися небезпечними хворобами / Інфографіка 24 каналу

       

       

      Скільки людей захворіло на коронавірус Covid-2019 та у яких країнах: онлайн-мапа
      15 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Коронавірус в Україні Здоров'я Коронавірус Covid-19 Геннадій Труханов Карантин в Україні 2020 Новини Одеси Новини України
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