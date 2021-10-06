Карали за відмову платити: викрили масштабну корупцію митниці на Одещині

Служба безпеки України на Одещині 5 жовтня викрила масштабну корупційну схему, яку організував керівник митного посту. Слідчі встановили, що зловмисники безперешкодно та "пришвидшено" розмитнювали до 8 тисяч автівок щомісяця.

Зловмисники нібито брали хабарі, розмір яких залежав від марки авто. На цьому "заробляли" понад 200 тисяч доларів кожного місяця. Якщо ж люди відмовлялися платити, вони про це шкодували.

До речі Підозрювану в хабарництві інспекторку Галицької митниці відпустили під особисте зобов'язання

Платили 80% людей

На думку правоохоронців переважно таким чином розмитнювали транспорт із США та Південної Кореї. Правоохоронці встановили, що організував цю схему виконувач обов’язків начальника одного з митних постів області.

Саме він, ймовірно, вимагав кошти за "покращену" процедуру розмитнення за 4 години. Зазвичай це були приблизно 50 доларів. На думку СБУ, ці хабарі платили до 80% "клієнтів".

Якщо ж йому відмовляли платити, умови роботи змінювались. Авто могли утримувати на митниці до 2 тижнів, а також завищували його вартість, щоб збільшити розмір податку на ввезення.

Слідчий СБУ на місці роботи підозрюваного / Фото СБУ

Як затримали підозрюваного

Зловмисника викрили та затримали на гарячому – під час отримання чергового "траншу". Він у цей момент нібито брав 2 частину коштів за свої послуги в розмитненні. Раніше агенти зафіксували передачу й першої частини хабаря – 700 доларів.

Поки встигли затримати лише організатора. Проте зараз слідчі намагаються встановити й інших учасників схеми. Скільки часу так розмитнювали авто – невідомо.



Підозрюваний сидить біля вилучених коштів / Фото СБУ

Що загрожує за цей злочин

Правоохоронці розслідують цей випадок як одержання неправомірної вигоди великого розміру службовою особою. Відповідна стаття передбачає від 5 до 10 років в’язниці з конфіскацією майна.