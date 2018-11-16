Караваєв та Маліновський потролили один одного у кумедній грі: відео
Олександр Караваєв та Руслан Малиновський є близькими друзями. Вони давно знайомі, разом грали в дитячих академіях, а тепер є гравцями національної збірної України.
Футболісти взяли участь у грі на Youtube-каналі "Трендец", де вони відповіли на питання один про одного. Зокрема вони розповіли, хто любить більше спати, краще готує та швидше візьме номер у незнайомої дівчини.
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Нагадаємо, що збірна України зіграє 16 листопада зі Словаччиною в Лізі націй, а 20 листопада – товариський матч з Туреччиною.
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Джерело: 24 Канал
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